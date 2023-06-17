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Muhalefette değişim rüzgarı esiyor.

Buna karşı duran liderler ise hedefte.

Özellikle sosyal medyada muhalifler arasında büyük bir gerilim var.

Taban ve muhalif gazeteciler liderlerden değişim isterken, partilerin paralı trol orduları gazetecilere saldırıyor.

İktidara yakın her kullanıcıyı trollükle suçlayan CHP'nin paralı sosyal medya hesapları bu kez CHP'ye yakın olarak tanınan gazeteci Deniz Zeyrek'in gündeminde.

Fox TV ekranlarında yayınlanan Orta Sayfa programının yorumcusu Zeyrek, canlı yayında bu konuya değindi.

Son dönemde, muhalif liderlere muhalif olan gazetecilerin hedefte olduğunu söyleyen Zeyrek, "CHP paralı trol ordusu besliyor" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu duruma müdahale etmesi gerektiğini böyleyen Zeyrek şöyle konuştu:

"Koskoca CHP, Atatürk'ün partisi falan... Onlar da sosyal medyada paralı trol ordusu besliyor. O troller gazetecilere saldırıyor. Hem de belden aşağı saldırıyorlar. Ne kadar utanç verici bir şey. Kılıçdaroğlu'nun buna müdahale etmesi lazım. Koskoca CHP'nin parasının böyle gazetecilere saldıracak trollere verilmesi oralara harcanması çok ayıp bir şey, utanılacak bir şey."