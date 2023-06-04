Derya Yanık: Yeni kabinede görev alan tüm bakanlarımıza muvaffakiyetler diliyorum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasının ardından Derya Yanık'tan kutlama mesajı geldi.

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14-28 Mayıs seçimlerinden zaferle çıkan AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönem için harekete geçti.

Gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı ülke liderlerinin de katıldığı görkemli törende yeni dönem için önemli mesajlar verdi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, Çankaya Köşkü'ne geçerek 5 yıllık yeni dönemde kabinesinde görev verdiği isimleri açıkladı.

Derya Yanık: Yeni kabinede görev alan tüm bakanlarımıza muvaffakiyetler diliyorum

Yeni kabine üyelerini kutlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık,sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Büyük Türkiye' hedefiyle çıktıkları, yolda her zaman milletin huzur ve refahı için çalıştıklarını, çalışmaya da devam edeceklerini vurguladı.

Yanık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, yer aldığı kabinedeki bakanlara ve Türk milletine teşekkür ederek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine getirilen Mahinur Özdemir Göktaş'a başarı diledi.