DEVA Partili İdris Şahin: 6'lı masa yenilgiyi kabullenmeli Ensonhaber YouTube yayınına katılan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, 6'lı masanın özeleştiri yaparak, seçim yenilgisiyla mağlubiyetin kabullenilmesi gerektiğini belirtti.

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İlker Koç'un moderatörlüğündeki Ensonhaber Gündem Özel YouTube kanalına konuk olan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, muhalefette seçim yenilgisinden bir zafer çıkarmaya çalışanların yanlışta olduğunu vurgu yaptı.

Şahin, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a gizliden bakanlık sözünün verilmesini de ima ederek şunları söyledi:

"6'lı masa olarak yenilgiyi kabullenmeliyiz"

Burada bu seçimin mağlupları olarak, bir başarısızlık söz konusu. Hem parlamento seçimlerinde hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Dolayısıyla hep birlikte, 6'lı ittifak olarak bir özeleştiri yapmamız lazım. Mağlubiyeti kabullenmemiz lazım, ve buradan ders çıkarmamız lazım. Bu dersi çıkartırken de siyasetin şeffaf yapılmasının ne kadar önemli olduğunun birkez daha anlamamız lazım.

"Gerçekler, er ya da geç açığa çıkar"