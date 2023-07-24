İlker Koç'un moderatörlüğündeki Ensonhaber Gündem Özel YouTube kanalına konuk olan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, muhalefette seçim yenilgisinden bir zafer çıkarmaya çalışanların yanlışta olduğunu vurgu yaptı.
Şahin, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a gizliden bakanlık sözünün verilmesini de ima ederek şunları söyledi:
"6'lı masa olarak yenilgiyi kabullenmeliyiz"
Burada bu seçimin mağlupları olarak, bir başarısızlık söz konusu. Hem parlamento seçimlerinde hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Dolayısıyla hep birlikte, 6'lı ittifak olarak bir özeleştiri yapmamız lazım. Mağlubiyeti kabullenmemiz lazım, ve buradan ders çıkarmamız lazım. Bu dersi çıkartırken de siyasetin şeffaf yapılmasının ne kadar önemli olduğunun birkez daha anlamamız lazım.
"Gerçekler, er ya da geç açığa çıkar"
Gerçeklerin er ya da geç mutlaka açığa çıkma gibi bir huyunun olduğunu her daim bilmemiz lazım. Çünkü bunlar, ortaya çıkacak gelişmelerdir. Dolayısıyla topluma eksik bilgi vermiş olmanın kimseye bir faydası yok. Biz önümüzdeki yerel seçimlerde de bir birliktelik yapacaksak bunu 85 milyonun gözünün önünde şeffaf bir şekilde gerçekleştiririz.