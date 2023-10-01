DEVA Partisi'nden yerel seçim kararı: Kendi adaylarımızla gireceğiz CHP listelerinden TBMM'ye giren DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, CHP'nin 55 belediye başkanlığı teklif etse bile partisinin yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararından vazgeçmeyeceğini söyledi.

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ensonhaber.com

Yerel seçimler için resmi süreç başladı.

Resmi Gazete'de takvim yayınlandı.

Bu kapsamda partilerin çalışmaları da devam ediyor.

Deva Partisi'nin seçime kendi adaylarıyla girme kararı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin tüzük kongresinde yaptığı konuşmada, seçimlere kendi logo ve adaylarıyla gireceklerini söyledi.

Mayıs ayındaki seçimlerden önce de benzer bir karar alan DEVA Partisi, daha sonra 6'lı masa kurulduktan sonra CHP listelerinden seçime girmişti.

Babacan'ın bu açıklamasından hemen sonra akıllara gelen bu çark edişin tekrar yaşanıp yaşanamayacağı sorusunu beraberinde getirdi.

tv100 ekranlarında da bu konu ele alındı.

Kübra Par'la Farklı Açılar programına konuk olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, programın diğer konuğu, CHP listelerinden TBMM'ye giren DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin'e bu soruyu yöneltti.

"55 belediye verseler kararımızdan dönmeyiz"

Özcan'ın "15 belediye teklifi gelirse kararlarından vaz geçerler mi?" sorusuna Şahin, şu şekilde cevap verdi: