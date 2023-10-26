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Muhalefetteki koltuk pazarlığı seçim sonrasında da devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gizlice görüşerek koltuk sözü alıp DEVA Partisi'nden istifa eden İstanbul ilçe başkanları, kamuoyunun gündeminde.

Başkanlarla birlikte 500 kişinin de istifa ettiği olaydan sonra 20 bin kişinin daha partiden ayrılması bekleniyor.

Gündemdeki önemini koruyan gelişme, TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Ali Babacan'a soruldu.

İstifa hazırlığından haberdar olduklarını söyleyen Babacan, Kılıçdaroğlu ile gizli görüşme haberinin doğruluğuna inanmak istemediklerini söyledi.

"Doğru değildir diyerek şaşırdık, üzüldük"

Babacan şöyle konuştu:

Siyasi partilerde seçim dönemlerinde bu tür gelişmeler yaşanıyor. Bir seçimi geçtik yerel seçimlere gidiyoruz, bu tür gelişmeler yaşanabiliyor.



Bir yandan da bizim olağan ikinci kongre sürecimiz başladı. Sıfırdan bir gözden geçirme be yeni yönetimler seçme dönemindeyiz.



İlçe başkanlarımızın bir süredir ayrılma hazırlığında olduğunu biliyorduk. Bu genel merkezimizde bilinen bir bilgiydi. Ancak geçtiğimiz salı günü İstanbul’da Kemal Kılıçdaroğlu ile ve başka CHP’li yetkililerle bir araya geleceklerine dair bir bilgimiz yoktu.



İlk önce bu haber doğru değildir diyerek şaşırdık. Doğruysa tabii üzüldük. Bizim tarafımızdan konu böyle ama bir de için CHP tarafından değerlendirilmesi gerek. Bu kısmı benim değil de CHP tarafından cevaplanması daha doğru olur.