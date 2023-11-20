Dışişleri Bakanı Fidan: AB, Türkiye için karar vermeli

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Dışişleri Bakanlığı'nın TBMM bütçe komisyonunda soruları yanıtlayan Hakan Fidan, Avrupa Birliği üyeliği sürecinde Türkiye açısından bir değişiklik olmadığına vurgu yaparak şunları söyledi:

Bizim AB üyeliğimizde bir değişiklik yok. Bizim AB üyesi yapılıp yapılmayacağımız meselesi teknik bir konu değil. Onun altını çizelim. Çekirdek ülkelerin karar verecekleri bir konu.



Avrupa şuna karar vermek zorunda. Türkiye ölçeğinde bir ülkeyle, Müslüman bir ülkeyle ben yeni bir birlik kurmak istiyor muyum?