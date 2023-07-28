Dışişleri Bakanı Fidan: Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e saldırılar bir salgın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları "salgın" olarak tanımlayarak, "En şiddetli şekilde kınıyoruz. Bu konuda uluslararası aktörlerle, İslam ülkeleriyle ve ev sahibi olan bazı ülkelerle ciddi görüşmeler içerisindeyiz." dedi.

AA & Ensonhaber

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Avrupa'daki bazı ülkelerde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara ilişkin Fidan,

Bu salgını mümkün olan en şiddetli şekilde kınıyoruz. Bu konuda uluslararası aktörlerle, İslam ülkeleriyle ve ev sahibi olan bazı ülkelerle ciddi görüşmeler içerisindeyiz.

ifadesini kullandı.

Fidan, Türkiye'nin girişimleri sonucunda bir dizi önemli gelişmenin yaşandığına işaret ederek,

12 Temmuz'da Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Kur'an-ı Kerim'e saldırıları dini nefret olarak tanımladı. Bu, ilk defa olan bir konu. Daha sonra 25 Temmuz'da biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kutsal kitaplara yönelik her türlü şiddet eylemini uluslararası hukukun ihlali gören karar kabul edildi. Biz de bu karara ortak sunucu olduk Türkiye olarak.

diye konuştu.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın 31 Temmuz'da yapılacağını aktaran Fidan, bu toplantıya yönelik İslam ülkeleriyle yaptıkları görüşmelerde ne türden kararlar alınacağına ilişkin görüş alışverişinin devam ettiğini söyledi.

Fidan,

31 Temmuz'da İslam dünyasının özellikle salgın haline dönüşen Kur'an-ı Kerim'e hakaret içeren eylemleri protesto edici birtakım kararlar alacağına inanıyorum. Bu, İslam dünyası için de bir ilk olacak.

değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupalı müttefiklerimizin belli konulardaki hassasiyetlerinin artacağına inanmıyoruz." diyen Fidan, çok yakın tarihe bakıldığında alınacak birçok dersin olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı Fidan,

Avrupa'da her şey kitap yakmayla başladı. Bu kitaplar da bugün olduğu gibi devlet gözetiminde yakıldı. Kitap yakma sonrası toplama kampları, sonrasında da ne olduğunu biliyoruz.

dedi.

Hakan Fidan, şimdi de devlet yönetiminde kutsal kitaplara hakaret edilmesinin ve bunun fikir özgürlüğü etrafında tanımlanmasının doğru olmadığını kaydetti.

"Kutsal değerlerin aşağılanmasına tahammül etmemiz mümkün değil"

Avrupa'da devlet gözetiminde kutsal kitaplara hakaret edilmesinin ve bunu fikir özgürlüğü etrafında tanımlanmasının ortaya çıkaracağı stratejik, sosyal ve diğer gelişimlerin yeterince anlaşılmadığını kaydeden Fidan, bu konuda Avrupalı siyasetçilerin ve devlet adamlarının farkındalık geliştirmeye başlaması gerektiğini vurguladı.

Fidan, bu konuda bazı farkındalıkların olduğunu gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bunu kendi pratiklerine ve politika yapımına nasıl yansıtırlar, onu göreceğiz. Bizim kutsal değerlerin aşağılanmasına tahammül etmemiz mümkün değil. Buna olan tepkimizi en güçlü şekilde uluslararası platformlarda göstermeye devam edeceğiz. Bu konuda uluslararası dayanışmayı ve işbirliğini artırmaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz."

İsveç'in NATO üyeliği

İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin soruya yanıt veren Fidan, bu konuda Macaristan ile koordinasyon içerisinde hareket ettiklerini ve yoğun temas içinde olduklarını belirtti.

Fidan, Türkiye için NATO'ya üye olacak ülkelerin terörle mücadele ve NATO'nun güvenlik paradigmasını kendi sistemlerine uyarlayabilecek ölçüde olmasının önemli olduğunu dile getirerek, terörle mücadele konusunda Finlandiya'nın ortaya koyduğu tavrın Türkiye için tatmin edici olmasıyla Nisan 2022'de bu ülkenin NATO'ya üyeliği konusunda bir sıkıntının kalmadığını söyledi.

İsveç hususunda ise bir ortak komite kurulduğunu ve 5 toplantı yapıldığını, birtakım kararlar alındığını kaydeden Fidan, İsveç'in haziran başında kendi anayasasında ve yasalarında değişiklikler yaparak terörizmin tanımını ve terörizmle ilişkide adli mücadele kurallarını yeniden gözden geçirdiğini hatırlattı.

Fidan, söz konusu değişikliklerin yeni yapılması nedeniyle belirli adımların pratikte atılmasının zaman alabileceğini vurguladı.

NATO Vilnius Zirvesi'nden önce NATO ve AB üyesi ülkelerin, Türkiye ile yoğun temas içerisine girdiğini ve zirvede İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye tarafından kabul edilmesi yönünde lobi faaliyetinde bulunduğunu hatırlatan Fidan, bunun "İttifak için çok önemli olduğu" vurgusunun yapıldığını söyledi.

Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsveç ile Türkiye arasında seyreden görüşmelerin seyrinin sadece İsveç ve Türkiye arasında olmaktan çıkarıp yeni bir stratejik seviyeye taşıdığını belirterek, özellikle NATO müttefiklerinin ve AB'nin Türkiye'nin haklı endişelerini ve taleplerini gündeme almaları gerektiği vurgusu yapıldığını dile getirdi.

Türkiye'nin görüş, endişe ve ihtiyaçları dikkate alınmalı ve giderilmeli

AB güvenlik mimarisiyle, NATO güvenlik mimarisinin örtüştüğünü belirten Fidan,

Özellikle AB üyesi ülkelerin, NATO ile bu işbirliğinin artması, AB üyesi olmayan ama NATO üyesi olan ülkelerin ileride ne türden bir güvenlik yapısıyla baş başa kalacağına ilişkin soru işaretleri ortaya çıkartmakta.

dedi.

Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli bir NATO üyesi olan Türkiye'nin yaptırımlara maruz kalmamasının altını çizdiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsveç'in NATO üyeliği çerçevesinde AB konusunda da Türkiye'nin görüşlerini dile getirdiğini kaydeden Fidan, AB-NATO güvenlik mimarisinin topluca tartışılması gerektiği ve Türkiye'nin buradaki görüşlerinin, endişelerinin ve ihtiyaçlarının dikkate alınması ve giderilmesi konusundaki vurguların yapıldığını söyledi.

Fidan, bunların çok kapsamlı şekilde Vilnius Zirvesi'nde görüşüldüğünün altını çizerek, Vilnius Zirvesi sonunda yayımlanan bildiride, Türkiye'nin taleplerinin kayda geçtiğini, özellikle terörle mücadelede YPG ve FETÖ'nün hiçbir şekilde desteklenmemesi gerektiği konusunun yeniden gündeme alındığını, PKK ile savaşın devam etmesi konusundaki vurgunun yapıldığını ifade etti.

Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin vurgu yapıldığını ve AB konusunda gümrük birliği ve vize serbestisi konularının kayıt altına alındığını kaydeden Fidan, görüşme neticesinde ortaya yol haritası çıktığını söyledi.

Fidan, ekimde Meclisin açılacağına ve son kararı Meclisin vereceğine dikkati çekti.