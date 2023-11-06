Dışişleri Bakanı Fidan, Hollandalı mevkidaşı ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İHA

Gazze'de İsrail ordusunun 1 aydır gerçekleştirdiği sivil katliamın durdurulması ve insani koridorun genişletilmesi için Türkiye'nin diplomatik çabaları devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Fidan, Slot ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gazze’deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Bakan Fidan, bir an önce tam ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların Gazze’ye acilen ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

"Gazze'deki gerilim tırmanmamalı"

Fidan, Hollandalı mevkidaşına Gazze’de giderek tırmanan gerilimin bölgesel bir krize dönüşmemesi için ortak çaba harcanması gerektiğini de belirtti.

Görüşmede Ukrayna’daki son durumun da değerlendirildiği öğrenildi.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın ayrıca Karadeniz Tahıl Koridoru'nun yeniden canlandırılmasının önemine de değindiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)