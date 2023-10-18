Dışişleri Bakanı Fidan, Iraklı mevkidaşı ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'le biraraya geldiğ.

İHA

İsrail'in Hamas'ın Aksa Tufanı baskınını bahane ederek başlattığı karşı saldırıda sivil kayıplar giderek artıyor.

Batılı ülkelerin görmezden geldiği, İslam ülkelerinin de çaresizce izlediği katliamların durdurulması için Türkiye ve diğer ülkelerin diplomatik çabaları devam ediyor.

Hakan Fidan, Iraklı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Dışişleri Bakanları düzeyindeki İcra Komitesi Toplantısı kapsamında bulunduğu Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde temaslarına devam ediyor.

Bakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'le görüştü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)