Dışişleri Bakanı Fidan'dan Gazze diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares Bueno ve İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Gazze'yi görüştü.

Yayınlama Tarihi: 01.10.2025 13:30
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

GAZZE ATEŞKESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Gazze’de ateşkes sağlanmasını hedefleyen plan ele alındı.

Bakan Fidan ve Albares, Gazze’de barış ve güvenliğin sağlanmasına yönelik adımlar konusunda istişarelerde bulundu.

TAJANİ İLE GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile telefonda Gazze'de ateşkesin tesisini amaçlayan çalışmaları görüştü.

