Bakan Fidan: SDG Suriye'de İsrail'den cesaret alıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tvnet’te katıldığı programda ABD ile ilişkiler ve CAATSA yaptırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fidan, mevcut şartlar altında CAATSA yaptırımlarının 2026 yılı içerisinde kaldırılmasının mümkün olabileceğini ifade etti.

"SDG, İSRAİL'DEN CESARET ALIYOR"

Suriye’deki gelişmelere değinen Bakan Fidan, SDG’nin tutumunu eleştirdi. Fidan, “SDG, İsrail’den kesinlikle cesaret alıyor. Hiçbir zaman muhalefetle birlikte Esad’a karşı hareket etmedi” dedi.

SDG’nin DEAŞ tehdidini gerekçe göstererek süreci uzatmaması gerektiğini vurgulayan Fidan, bu yaklaşımın sahadaki dengeleri olumsuz etkilediğini belirtti.

SURİYE'NİN GÜNEYİ İÇİN UYARI

Suriye’nin güneyinde yaşanan gelişmelere de dikkat çeken Fidan, “En büyük risk alanlarımızdan biri güney hattı. Buradaki risk, tek başına yerel sorunlardan değil, İsrail’in müdahil olmasıyla ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ ŞEFFAF İLERLİYOR"

Türkiye’nin terörle mücadele sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Fidan, “Terörsüz Türkiye süreci, Türkiye açısından son derece şeffaf ve sağlıklı bir şekilde ilerliyor” dedi.

UKRAYNA SAVAŞI VE ARABULUCULUK VURGUSU

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Fidan, taraflar arasındaki temel sorunun taleplerin uyuşmaması olduğunu söyledi:

“Her iki taraf da ne istediğini açıkça dile getiriyor. Sorun, bu taleplerin örtüşmemesi. Arabulucuya tam da bu noktada ihtiyaç var.”

DONBAS ÇIKMAZI

Bakan Fidan, savaşın kilit başlığının Donbas bölgesi olduğunu belirterek, Rusya’nın referandumla ilhak ettiğini ilan ettiği ancak Ukrayna’nın vazgeçmediği yaklaşık yüzde 23-24’lük alanın krizin merkezinde yer aldığını söyledi.

Fidan, “Ruslar bu bölgelerden Ukrayna’nın çekilmesini istiyor. Ukrayna ise ‘Toprağımızı vermeyiz’ diyor. Bu karşıtlık, savaşın devam etmesinin ana nedenlerinden biri” ifadelerini kullandı.