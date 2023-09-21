Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan BM'de yoğun diplomatik temaslar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 78. BM Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Letonya, Belarus, Bahreyn ve Panamalı mevkidaşlarıyla görüştü.

AA & Ensonhaber

Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma göre, Bakan Hakan Fidan, 78. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında New York'ta AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile bir araya geldi.

Fidan, 78. BM Genel Kurulu marjında daha önce de farklı ülkelerden mevkidaşlarıyla temaslarda bulundu.

Borrell: Bakan Fidan'la AB-Türkiye ilişkilerinde atılacak adımları konuştuk

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la New York'ta görüş alışverişi yapma fırsatı bulduğunu belirterek, AB-Türkiye ilişkilerinde atılacak gelecek adımları ele aldıklarını ifade etti.

Borrell, sosyal medya platformu X hesabından, Birleşmiş Milletler'in (BM) 78. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, Dışişleri Bakanı Fidan'la görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Fidan'la BM'de görüş alışverişi yapma fırsatı bulduğunu aktaran Borrell, "AB Komisyonu ile birlikte AB Konseyi'ne sunacağım rapor öncesinde, AB-Türkiye ilişkilerinde atılacak gelecek adımları konuştuk." ifadesini kullandı.

Borrell, Karabağ'daki "son derece endişe verici" durumu da ele aldıklarını belirtti.

AB Konseyi, haziranda düzenlenen son liderler zirvesinde, Borrell ve AB Komisyonu'ndan, 28 Mayıs seçimlerinin sonuçlarının ışığında, sonbaharda görüşülmek üzere Türkiye ile ilişkilerin durumu hakkında rapor hazırlamalarını istemişti.

Bakan Fidan "Geleceğin Zirvesi Bakanlar Düzeyinde Hazırlık Toplantısı"na katıldı

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, Fidan, 78. BM Genel Kurulu marjında New York'ta düzenlenen "Geleceğin Zirvesi Bakanlar Düzeyinde Hazırlık Toplantısı"nda katılımcılara hitap etti.

Açıklamada, "Bakan Fidan konuşmasında, küresel yönetimin dönüşümüne, çok taraflılığın güçlendirilmesine ve BM’nin reformuna yönelik atılması gereken adımları vurguladı ve bu yöndeki taahhüdümüzü yineledi." ifadesine yer verildi.

Fidan ayrıca, New York'ta "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bakanlar Düzeyindeki Yıllık Koordinasyon Toplantısı"na katıldı.

Fidan, Letonyalı mevkidaşı Karins'le görüştü

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre, Fidan, 78. BM Genel Kurulu marjında New York'ta Letonya Dışişleri Bakanı Karins'le bir araya geldi.

Fidan, 78. BM Genel Kurulu kapsamında dün İtalya, İsviçre ve Mısırlı mevkidaşlarıyla da görüşmüştü.

Bakan Fidan, Belarus, Bahreyn ve Panamalı mevkidaşlarıyla da görüştü

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan paylaşıma göre, Fidan, Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik ile görüştü.

Bakan Fidan, Türkevi'nde Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani ile bir araya geldi.

Fidan, Türkevi'nde Panama Dışişleri Bakanı Janaina Tewaney Mencomo ile de görüştü. Görüşmenin ardından iki ülke arasında "Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalandı.

Bakan Fidan, BM Genel Kurulu marjında mevkidaşları ve muhatapları ile çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi.