Durmuş Yılmaz, Meral Akşener'i bombaladı: Kürsüde 1 saat dedikodu yaptı İyi Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, grup toplantısında partiyi adeta parçalayan iddialara cevap vermeyen Genel Başkan Meral Akşener'i eleştirdi.

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Muhalefette skandallar bitiyor.

İyi Parti kelimenin tam anlamıyla art arda gelen istifalarla parçalandı.

İstifa edenlerden biri de Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz oldu.

Yılmaz, istifasının ardından bugün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

İstifadan sonra sert eleştiri

Paylaşımın hedefi İyi Parti Genel başkanı Meral Akşener'di.

Yılmaz, Akşener'in TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmayı eleştirdi.

Eleştirinin konusu ise Akşener'in aylardır partisinde çalkantılara neden olan yolsuzluk ve taciz iddialarının hiçbirine cevap vermemesiydi.

"Çıktı, bir saat dedikodu yaptı"

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülke gündemindeki yakıcı sorulara yanıt vermek üzere kürsüye çıktı, bir saat dedikodu yaptı, hiçbir soruya yanıt vermeden kürsüden indi. Güven, güven, güven. Kaybedilmeye görsün, geri kazanılması çok zor. Ekmeksiz kalmaya razıyım, güven kaybetmeye değilim. Akıl/ahlak yol göster" ifadelerini kullandı