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Haber Merkezi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ön seçimdeki rakibi belli oldu.

CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, partisinin Cumhurbaşkanı aday adayı olacağını duyurdu.

"TEK ADAYLI ÖN SEÇİM, DEMOKRATİK OLMAZ"

Tv100 canlı yayınında Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Çiçek, adaylık kararını açıklarken ön seçimin çok adaylı olması gerektiğini vurguladı.

Eğer bir ön seçim yapılıyorsa, üyelerin gerçek tercihini yansıtabilmesi için en az iki ya da üç adayın yarışması gerekir. Tek adaylı bir ön seçim demokratik olmadığı gibi etik de olmaz.

ifadelerini kullanan Çiçek, sürece katkı sunmak adına aday olmaya karar verdiğini belirtti.

Yarın resmi başvurusunu yapmak üzere Ankara’da olacağını söyleyen Çiçek, ön seçim mekanizmasının parti içi demokrasiyi güçlendireceğine inandığını dile getirdi.

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CHP’DE ÖN SEÇİM TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?

CHP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı aday belirleme süreci 11 Şubat’ta başladı. 14 Şubat’ta, “Cumhurbaşkanı Adayı Örgüt Denetiminde Ön Seçim Yönergesi ve Seçim Takvimi” ilan edilirken, 17 Şubat itibarıyla aday adaylığı başvuruları resmen açıldı.

Bu süreçte, ön seçimde görev yapacak kurullar belirlendi ve 18 Şubat’ta ilçe başkanlıkları, oy kullanma sandıklarının yerleşimiyle ilgili çalışmalara başladı. Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı başvuruları ise 21 Şubat Cuma günü saat 17.00 itibarıyla sona erecek.

Ardından adayların sıralamasının belirlenmesi, oy pusulalarının basımı ve seçmen listelerinin kesinleşmesi gibi aşamalar tamamlanacak. 22 Şubat’ta CHP’nin Cumhurbaşkanı aday adayları resmen açıklanacak ve parti üyeleri, 23 Mart Pazar günü sandık başına giderek ön seçimle Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek.