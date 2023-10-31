Düzce'de iş makinesine çarpan motosikletteki 2 genç öldü

DHA
Düzce'de asfalt çalışması nedeniyle kapalı olan yola giren Samet Güler (19) idaresindeki motosiklet, iş makinesine çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan arkadaşı Berkecan Akçayoğlu (17) olay yerinde hayatını kaybetti.
Soruşturma başlatıldı
Güler ve Akçayoğlu'nun cansız bedenleri cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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