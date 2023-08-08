Ekrem İmamoğlu, Tunceli'den Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı CHP'de en yüksek sesle değişim talebini dillendiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kulislerde yakın zamanda İBB adaylığını açıklayacağı konuşulurken, Tunceli ziyaretinde kameraların önünde Kemal Kılıçdaroğlu'nu araması dikkat çekti.

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ensonhaber.com

CHP'de değişim krizinde son perde...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik isyanın en öndeki ismi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine İstanbul'un başkanı olduğunu unuttu Anadolu turuna çıktı.

İmamoğlu, bu kapsamda Elazığ ve Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'yi ziyaret etti.

Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen İmamoğlu burada sembolik ziyaretlerde bulundu.

Kameraların önünde Kılıçdaroğlu'nu aradı

İBB Başkanı, ziyaretleri sırasında kameraların önünde Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı.

İmamoğlu telefonda, "Cebinizi aradım ama cevap vermedi. Ziyaretlerimizi yapıyoruz Genel Başkanım... Bir isteğiniz var mı? Sokaktan caddeden insanlar size selam iletiyor..." diye konuştu.

"AK Parti'ye hiç kaybetmemiş birisi olacak"

İmamoğlu'nun bu mizanseni akıllara CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in kurultayda aday olmasını öngören senaryonu akıllara getirdi.

Özel, katıldığı son TV programında da İmamoğlu'nun İBB'de göreve devam etmesi gerektiğini ima ederek, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız tekrar aday olduğu takdirde ben kazanacağına yürekten inanıyorum. Ve ortaya şöyle bir tablo çıkacak: AK Parti'ye hiç kaybetmemiş birisi olacak. Bu, gelecekte Türkiye talebiyle ortaya çıkmak için çok güçlü bir pozisyon." ifadelerini kullanmıştı.

"İmamoğlu desteğiyle Özgür Özel aday gösterilecek"

Diğer yandan kulislerde de bu senaryo daha sık konuşulmaya başlanırken, partide değişim isteyen isimlerin, İmamoğlu'nun da desteğiyle Özgür Özel'i kurultayda aday göstereceği iddia edildi.

İmamoğlu’nun da “Biz hem bundan sonraki İstanbul seçimlerini hem de ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz” sözleri bu kulisleri güçlendiren sözler oldu.

Bu kapsamda kulislerde genel başkanlık konusunda net açıklama yapmayan İmamoğlu’nun, İBB’ye devam edeceği kısa süre içinde İBB Başkanlığı adaylığını açıklayacağı iddia ediliyor.