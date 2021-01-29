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- Emin Akbaşoğlu: Bunlar CHP'nin iyi günleri
Emin Akbaşoğlu: Bunlar CHP'nin iyi günleri
AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "İstifalar buzdağının görünen kısmı, bunlar CHP'nin iyi günleri." dedi.
- DHA
- 29.01.2021 - 17:48
- Güncelleme : 29.01.2021 - 17:53
AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu: (CHP'deki istifalar) "Oluşturmaya çalıştığınız sanal gündemler, sistem tartışmaları CHP içerisindeki büyük kavgayı perdelemeye yetmedi. İstifalar buzdağının görünen kısmı, bunlar CHP'nin iyi günleri."