Engin Özkoç: Milletvekili adayı olmayacağım CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, milletvekili adaylığına başvurmayacağını, Kemal Kılıçdaroğlu ile yürütmede buluşmayı dilediğini söyledi.

Haber Merkezi

Resmi seçim süreci devam ediyor.

14 Mayıs'taki seçime 52 gün kala cumhurbaşkanı adaylığı ve milletvekili aday adaylığı işlemleri sürüyor.

Partiler başvuruları alırken halihazırda TBMM'de bulunan isimlerin başvuru yapıp yapmayacakları merak konusu.

Bu isimlerden birinin kararı netleşti. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç...

Özkoç her hafta yaptığı basın toplantısına bu kez, kürsüye gelir gelmez 'Son toplantım' diyerek başladı.

"İnşallah yürütmede de buluşuruz"

Gazetecilerden helallik isteyen Özkoç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yol yürümeye devam edeceğini söyledi.

Özkoç konuşmasında, "İnşallah yürütmede de buluşuruz." sözleriyle de bakanlık beklentisini ima etti.

Özkoç şöyle konuştu: