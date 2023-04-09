Erdoğan Toprak CHP'den, eşi Ece Güner İYİ Parti'den aday oldu AK Parti'de birbirine akraba ya da yakın isimlerin aday yapılması muhalefet tarafından eleştirilirken, CHP'li Erdoğan Toprak'ın yeniden kendi partisinden ve eşi Ece Güner'in İYİ Parti'den milletvekili adayı seçilmeleri dikkat çekti.

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Türkiye 14 Mayıs'taki seçim atmosferini yaşarken, partilerin milletvekili adayları da kesinleşti.

TBMM'nin yeni yasama yılına yeni yüzlerle gireceği görülse de bazı isimler değişmediği gibi 'eş kontenjanı'nı da kullanıyor.

Muhalefet, AK Parti'nin siyaseten tanıtık-akraba saltanatı kurduğu eleştirilerini dillendirirken, benzer saltanatın muhalefet partilerinde de kurulduğu görülüyor.

Erdoğan Toprak CHP'den, eşi Ece Güner İYİ Parti'den aday

Erdoğan Toprak, CHP İstanbul 3. bölge 2. sıradanaday olurken, eşi Ece Güner Toprak da İyi Parti İstanbul 2. bölge 4. sıradan aday listesine girdi.



Erdoğan Toprak kimdir

Erdoğan Toprak, 1961 yılında Adana’nın Seyhan ilçesinin Zeytinli köyünde doğdu. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi mezunudur.

Çalışma hayatı

1983 yılında serbest ticaretle iş hayatına başladı. Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) üyeliği, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Dayanıklı Tüketim Grubu Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevlerde bulundu.

1988 yılından sonra üç dönem Bahçelievler Spor kulübü Başkanlığı yaptı. Ayrıca Beşiktaş Jimnastik Spor Kulübü Başkan Yardımcılığı ve Bakırköy Spor Kulübünde As Başkanlık yaptı.

Siyasi hayatı

1992 yılında aktif siyasete atıldı. Toprak; 20., 21. ve 24. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili olarak meclise girdi. Torak, TBMM İçişleri Komisyonu üyeliği, KİT komisyonu Başkanlık Divanı üyeliği yaptı. 2002 yılında kurulan Koalisyon Hükümetinde "Spordan Sorumlu Devlet Bakanı" oldu.

“Türkiye-Hindistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu” başkanlığı ve “Türkiye-İngiltere Parlamentolar Arası Dostluk Grubu” başkan yardımcılığı gibi üst düzey görevler yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tanıtım, Basın ve Propaganda, İdari ve Mali İşler, İşveren Sendikaları ve Meslek Örgütlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Ece Güner Toprak kimdir

Ece Güner Toprak, Güner Hukuk Bürosu'nun kurucusu ve yönetici ortağı olup, özellikle sınır ötesi birleşme ve devralmalar, özelleştirmeler, kamu-özel ortaklıkları ve finansman projelerinde son 25 yıldır Türkiye'nin önde gelen avukatlarından biridir. 1992 senesinde prestijli Université Paris Panthéon Sorbonne'dan en yüksek onur derecesiyle (Mention Trés Bien) mezun olduktan sonra, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden İstanbul Üniversitesi'nde denklik eğitimini tamamlamıştır ve 1994 yılından beri İstanbul Barosu'na kayıtlıdır.

Gerek Türk hukuku gerekse Avrupa Birliği hukukundaki derin bilgi birikimi, iş ahlakı ve müvekkillerinin en karmaşık isteklerini bile karşılama konusundaki eşsiz yeteneği ile bilinen Ece Güner Toprak, Türkiye'de son 15 yılda en fazla birleşme ve devralma işlemi tamamlayan avukatlardan biri olarak, Türkiye'nin en iyi avukatları arasında yer almaktadır. Olağanüstü iş tecrübesinin yanı sıra aynı zamanda sosyal sorumluluk olarak gördüğü Türk demokrasisini iyileştirmeye kendini adamıştır. Ece Güner Toprak, Türk yasamasını sadece kazandığı çığır açıcı hukuk davaları ile değil, aynı zamanda sivil toplumdaki rolü ile de şekillendirmeye devam etmektedir.

Ece Güner Toprak Fransızca, İngilizce ve Türkçe konuşmaktadır.