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Türkiye seçime odaklandı.

Milyonlarca seçmen 14 Mayıs'ta sandığa gidecek.

Resmi süreç başlarken partilerin listeleri de kesinleşti.

Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilen listelerde en dikkat çeken isim ise DEVA Partili Sadullah Ergin oldu.

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin CHP listelerinden seçime girme kararından sonra Ergün Ankara'dan aday oldu.

Büyük tepki çeken gelişmeyi Ensonhaber.com'un YouTube kanalında her akşam 18.00'de yayınlanan Gündem Özel kanalına katılan gazeteci Erem Şentürk değerlendirdi.

Ergin'in tepkilere rağmen listeden çıkartılmamasının çok önemli bir temsil güceünden gelmediğini belirten Şentürk, Ergin'in Millet İttifakı iktidarında FETÖ'nün yargı yapılanmasını yeniden ayağa kaldıracak isim olduğunu söyledi.

Şentürk şöyle konuştu:

Sadullah Ergin ne iş yapacak? Neden bu kadar önemli? Neden vazgeçilemiyor Ergin'den? Çılgınlar gibi oylar mı getirecek? Bir tane işi var bu adamın. Bunu anlayan CHP'li hemen mevzuyu da anlıyor.



CHP'nin bütün yetkilileri seçim vaadi olarak diyor ki KHK'lıları serbest bırakacağız. Ne anladık burada? FETÖ'cüler serbest. Peki ne olacak bu FETÖ'cüler? Tekrar devlete yerleşecek.



Nasıl yerleşecekler? Öğretmenler öğretmen olacak, hakimler, savcılar, polisler ve yargıdaki FETÖ'cüler... Peki kimin nereye nasıl yerleşeceğini en iyi kim biliyor?



İşte Sadullah Ergin'i önemli yapan yer başladı. Ergin, yargıdaki FETÖ yapısını yeniden ayağa kaldıracak anahtar isim. O planı biliyor ve organizasyonu yapıyor. FETÖ'nin yargını ele geçirme planının başat rolü olacak o yüzden çok kıymetli.



FETÖ'cülerin nereye nasıl yerleştirileceğini bilen ve ABD tarafından onaylanmış bir isim. Dolayısıyla ABD tarafından belirlenmiş bir isim için Kılıçdaroğlu, seçmen, delege vs karar veremez.



Onu oraya kim oturttuysa onu ordan geri o alır. Aynı Meral Akşener'İn masadan kalktıktan sonra tekrar sürükleyerek oturtan kimse Sadullah Ergin'i de oraya o koymuştur zaten.