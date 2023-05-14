Erzincan'dan CHP'nin adayı olan Mustafa Sarıgül milletvekili seçildi CHP listelerinden aday gösterilen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün resmi olmayan sonuçlara göre Erzincan'dan milletvekili seçildi.

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Türkiye, kaderini belirlemek için sandığa gitti.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

Oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından ardından ülke genelinde oy sayımına başlandı.

Sarıgül yeniden vekil oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Erzincan birinci sırada aday gösterdiği Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, resmi olmayan sonuçlara göre vekil oldu.

Sandıkların yüzde tamamının açıldığı kentte CHP'nin oy oranı yüzde 36.32, AK Parti'nin oy oranı ise yüzde 38.42 görünüyor.

"İnşallah Erzincan kazansın"

Sarıgül, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Siyasiler söyleyeceğini söyledi. Artık sandık ve Erzincan konuşacak. İnşallah Erzincan'ımıza ülkemize hayırlı ve uğurlu olur, demokrasi kazanır. Seçimin kazananı kaybedeni olmaz, her zaman cennet vatanım ve Türkiyem kazansın. 1071 numaralı sandıktayım, Malazgirtlerden Kocatepe'deyim. Bu sandık da benim için son derece anlamlı. Atalarımızın, dedelerimizin ve edatlarımızın sandığı. İnşallah Erzincan kazansın, Türkiye kazansın hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullanmıştı.

1987'de SHP'den seçilmişti

1987 Genel Seçimleri'nden önce yapılan ön seçimde en yüksek oyla liste başı olurken seçmenin kullandığı tercihli oyların da çoğunu alarak Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) listesinden TBMM 18. Dönem İstanbul Milletvekili seçilmiş, Türkiye'nin en genç milletvekili olarak SHP Genel Başkanı Erdal İnönü ile birlikte parlamentoda görev yapmıştı.