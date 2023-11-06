Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'den Özgür Özel'e ziyaret

ANKA
Genel seçimlerde yaşanılan hezimet sonrası CHP'de başlayan değişim kaosu sona erdi..
Sancılı kurultay süreci tamamlandı ve 13 yıl sonra yönetim değişti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun büyük desteği ile Özgür Özel, partinin yeni genel başkanı oldu.
Sürecin tamamlanmasından sonra yeni genel başkan Özgür Özel, ziyaretleri kabul ediyor..
Hikmet Çetin'den ziyaret
Özgür Özel, partisinin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin'le bir araya geldi.
Sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda bulunan Özel, şu ifadeleri kullandı:
Genel Başkanımız Sayın Hikmet Çetin, büyük bir nezaket göstererek, çalışma ofisimde beni ziyaret etti. Deneyimleri, bilgi ve birikimleri, bu süreçte yol gösterici olacaktır.
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