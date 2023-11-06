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Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'den Özgür Özel'e ziyaret

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'den Özgür Özel'e ziyaret CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay sürecinin tamamlanmasının ardından kendisini ziyaret eden eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'i kabul ederek, "Deneyimleri, bilgi ve birikimleri, bu süreçte yol gösterici olacaktır." dedi.