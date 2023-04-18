Eskişehir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan pankart Eskişehir Toplu Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan için coşkulu kalabalık içinde açılan "Togg'suz yol olmaz, sensiz hayat olmaz Reis" pankartı dikkat çekti. Erdoğan pankartı okuyunca alandan alkışlar yükseldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun programına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı, Afyonkarahisar'daki seçim kampanyasının ilk mitinginden sonra Eskişehir'e geçti.

Erdoğan burada Eskişehir Toplu Açılış Töreni’ne katıldı.

Eskişehir'de de Afyonkarahisar'daki coşkulu kalabalıktan fark yoktu.

Kent meydanında toplanan partililer dakikalarca Cumhurbaşkanı'nın gelişini bekledi.

Büyük alkışlar arasında sahneye çıkan Erdoğan, Eskişehirlilerle kucaklaştı.

Katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme ilişkin konularda değerlendirmeler yaparken kalabalık tarafından sık sık tezahüratlarla sözü kesildi.

"Togg'suz yol olmaz, sensiz hayat olmaz Reis"

Partililerin çoğu ise alana hazırladıkaları pankartlarla geldi. Biraz mizah biraz da mesaj içerikli pankartlar Erdoğan'ın da gözünden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı pankartları okuyarak alana duyururken o pankartlar ekranlara da yansıdı.

Türkiye'nin yarım asırlık hayali olan yerli otomobil Togg'a gönderme yapılan o pankartta, "Togg'suz yol olmaz, sensiz hayat olmaz Reis" yazdığı görüldü.