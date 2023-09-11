Fahrettin Altun'dan 12 Eylül paylaşımı 12 Eylül askeri darbesine ilişkin bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Döktükleri kan, sebep oldukları acılar bu darbecilerin peşini hem bu dünyada hem de ahirette bırakmayacaktır. Namlusunu silahsız halka doğrultan hainler, tarihin kara lekesi olarak anılacaklardır" ifadelerini kullandı.

AA & Ensonhaber

Türkiye demokrasi tarihine kara leke olarak geçen 12 Eylül askeri darbesinin 43 yıl geçti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada hukuk hiçe sayılarak millet iradesinin önünün kesildiği, yüz binlerce insanın işkencelere, acı ve gözyaşlarına mahkum edildiği, insan onuru ve temel bir hak olan yaşama hakkının hiçe sayıldığı 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 43 yıl geçtiğine dikkati çekti.

"Namlusunu halka doğrultan hainler tarihin kara lekesi olarak anılacaklardır"

Darbecilerin emperyalistlerle omuz omuza verip insan haklarını ve özgürlükleri ayaklar altına aldıklarını, bağımsızlığa kastettiklerini, millet iradesini postallarla çiğnediklerini ifade eden Altun, açıklamasında şunları kaydetti: