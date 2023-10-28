Fahrettin Altun'dan Gazze'de iletişimin kesilmesine tepki

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Gazze Şeridi, 3 haftadır İsrail'in yoğun saldırısı altında...

Hamas'a karşılık veren İsrail, hedef gözetmeksizin orantısız güç kullanmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Gazze'deki tüm telefon ve internet hizmetlerinin kesilmesine ilişkin bir paylaşım yaptı.

"İsrail'in karartma uygulaması açıkça savaş suçu işleme niyetini göstermektedir"

Fahrettin Altun'un paylaşımı şu şekilde:

İsrail sivilleri korumakla ya da temel insan haklarına saygı göstermekle ilgilenmediğini bir kez daha gösteriyor. Gazze'de sabit hat, mobil telefon ve internet iletişiminin tamamen kesilmesi kabul edilemez. Bu, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının son aşamasıdır.



İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana kuşatma altında tuttuğu Gazze'ye yönelik yoğun hava saldırılarını sürdürürken eş zamanlı olarak en temel insan hak ve değerlerine yönelik açık bir saldırı daha yapmakta, iletişim ve haberleşme kanallarını kesmektedir.



İsrail'in Gazze'yi dış dünyaya bağlayan tüm uluslararası iletişim kanallarını engellemeyi amaçlayan karartma uygulaması açıkça savaş suçu işleme niyetini göstermektedir. Bu, İsrail'in sivillerin hayatlarını mahvettiğine dair çirkin gerçeği gizleme girişimidir.



Batı'nın bu saldırı karşısında tepkisizliği onları da bu suça ortak etmektedir. Gazze'deki insanların hukukunun pervasızca hiçe sayılması ve topluca cezalandırılmaları savunulamaz bir durumdur.



İsrail'in ayrım gözetmeksizin ve herhangi bir bedel ödemeksizin gerçekleştirdiği saldırıların kısıtlanmasına karşı çıkanlar durdukları yeri sorgulamalıdırlar. Bu korkunç günlerde takındıkları tavrın tarihlerine kalıcı bir leke olarak geçeceğinin farkına varmalıdırlar.



Filistinlilerin temel hak ve özgürlüklerini çiğneyen İsrail'i şiddetle kınıyoruz. Bu vahşet derhal son bulmalıdır. Bu vahşeti destekleyen 'büyük güçler' ise bundan böyle insan haklarından, temel hak ve özgürlüklerden bahsedemezler.