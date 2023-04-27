Fahrettin Koca'dan Erdoğan sorusuna alkışlanan yanıt Konya'da gençlerle bir araya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Cumhurbaşkanımızı seçmek için gerekçemizi üç kelimeyle özetler misiniz?" sorusunu, "Her şeyden önce vefa, merhamet ve irade" şeklinde cevapladı.

AA & Ensonhaber

14 Mayıs seçimlerine 2 hafta kadar bir zaman kaldı.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili adayları hummalı çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir dizi ziyaret ve açılış törenlerine katılmak üzere Konya'ya geldi.

Kentte esnaf ziyaretinde de bulunan Fahrettin Koca, Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Gençlik Buluşması'na katıldı.

Bakan Koca, bir gencin, "Cumhurbaşkanımızı seçmek için gerekçemizi üç kelimeyle özetler misiniz?" sorusuna, "Her şeyden önce vefa, merhamet ve irade" şeklinde yanıt verdi.

"Gençlik insan ruhunun dünyaya karşı asaletli bir duruşudur"

Gençliğin ateşleyici enerjisini yaştan aldığını, özünün ise hayata meydan okuma olduğunu dile getiren Koca, şöyle konuştu:

Gençlik dünyanın rahatını bozmaktır. Her kuşakta gençler büyükleri tarafından, 'Biz de o yollardan geçtik' diye uyarılır. Bence bu özünde doğru değildir. Çünkü her kuşakla birlikte dünya eski dünya olmaktan çıkar, gençlik kendi yolunu açarak gelir. Çünkü gençlik bir fetih hareketidir. Sizler için mesuliyetle harekete geçme zamanıdır. Gençlik insan ruhunun dünyaya karşı asaletli bir duruşudur. Bir arayışın, itirazın, yeniyi inşa etme çabasının ruh halidir. Bu ruh hali bir kimliktir, gayesi daha insanca bir gelecek olan çıkarsız, tertemiz bir ideolojidir. Kendini insanlığın, ülkesinin hizmetine samimiyetle adayan kim varsa bunu gençliğine sadık kalmakla başarmıştır.

"Türkiye Yüzyılı fanatizmin yerine insani değerlerin öne çıktığı dönemin adıdır"

Koca, Türkiye'nin gençlerden fetih ruhuyla bu ülkeye yepyeni şeyler vermesini beklediğini dile getirerek şunları kaydetti:

Sizleri önceki kuşaklardan, babalarınızdan, annelerinizden ve hocalarınızdan ayıran bir özelliğiniz var. Bu özellik Türkiye Yüzyılı'nın ilk kuşağı olmanızdır. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılındayız. Cumhuriyetin kuruluş yıllarını, o ilk kuşakların adanmışlığını hatırlamalıyız ve bayrağımızı şimdi tüm dünyanın göreceği şekilde yükseltmeliyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Yüzyılı vizyonu ile bayrağımızın tüm dünyanın göreceği şekilde nasıl yükseltebileceğimizi ifade etti. Türkiye Yüzyılı'nı tarif ettiği konuşmasını hatırlayalım. Türkiye Yüzyılı kimlik siyaseti yerine birlik siyasetini, kutuplaştırma siyaseti yerine bütünleştirme siyasetini, inkar siyaseti yerine kucaklama siyasetini, tahakküm siyaseti yerine özgürlük siyasetini, nefret siyaseti yerine sevgi siyasetini ikame etmenin adıdır. Türkiye Yüzyılı fanatizmin yerine insani değerleri ve hakkı teslim etmenin öne çıktığı dönemin adıdır.

Türkiye'nin artık günübirlik hedeflere mahkum bir ülke olmadığını vurgulayan Koca, Türkiye'nin 20 yıldır devam eden istikrarlı yönetimin ardından ikinci yüzyılına Türkiye Yüzyılı iddiasıyla giren ve bunu süratle başaracak bir ülke olduğunu söyledi.

Koca, "Türkiye Yüzyılı başka ülkelerin çıkarlarını, Türkiye ile iş ve güç birliğinde arayacağı, enerji alanından sağlığa vazgeçilmez ortağa dönüşeceğimiz çağın adıdır" ifadesini kullandı.

Ensonhaber.com Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Konya programını takip etti.