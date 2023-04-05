Faruk Aksoy: Türkiye'yi tehdit eden bir terör örgütü, seçim sonucunu belirleyebilir mi

Ensonhaber'in YouTube yayınına konuk olan gazeteci Faruk Aksoy, İlker Koç'un sorularını yanıtladı.
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarının da Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamasını ve bunun için "eylemsizlik" kararı aldıklarını duyurmasını yorumlayan Aksoy, şunları söyledi:
"Bir terör örgütü, seçim sonucunu belirleyebilir mi?"
PKK terör örgütü, Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğini açıkladı. Daha ileri gitti hatta; dediler ki seçime kadar eylemsizlik kararı aldık. Sayın Meral Akşener’in yüzünden düşen bin parçaydı. O masaya tekrar nasıl geri döndü.. Bütün bunların arka planında bunlar var..
Sen kim oluyorsun da Türkiye Cumhuriyeti devletine sözüm ona seçim sona erene kadar eylemsizlik güvencesi veriyorsun. “Biz eylem yapmıyoruz ki, eylemler HDP’ye fatura edilir. Millet İttifakı’nın oylarının düşmesine sebep olmayalım..”
Bu kadar alçakça bir planı kabul edebilir misiniz? Ben gazeteciyim. Türkiye’de iktidar değişir değişmez, çok da önemli değil. İzlerim, ülkem adına doğruları söylerim. Ama, memleketin rejimini, güvenliğini tehdit eden bir terör örgütü, seçim sonucunu belirleyebilir mi?
"Kimse askerimi geri çekemez"
Devletin birliği ve bütünlüğünü, TSK’nın Irak’ta, Suriye’de farklı cephelerde verdiği büyük mücadeleyi sekteye uğratmak değil, sen kim oluyorsun da asker çekiyorsun? ABD, Rusya çekiyor mu? Burada devlet güvenliğinden bahsediliyor. Kim gelirse gelsin, çekemez.
Bir istihbarat servisinin operasyonu gazetecilik adı altında ifşa edilir mi? Bunu ABD’de İngiltere’de yapsana ne oluyor?
Kimsenin babasının askeri değil o. Şehit düşüyorlar.. Rusya, ABD girmiş orada çullanmış, İsrail akrep gibi Suriye’nin yarısına çullanmış. Ben yukarıda sınır güvenliğim için 30 kilometre içeride asker koymuşum. “Ben gelince oradan asker çekeceğim” Çekemezsin. İddia ediyorum, kim gelirse gelsin, çekemez. Çekemeyeceksin. Çünkü Suriye ve Irak komşumuz, toprak bütünlüğüne saygılıyız. Yunanistan da öyle. Eğer kendi kendini idare ediyorsan, bana senin topraklarından tehdit gelmiyorsa sıkıntı yok. Askerim senin toprağında ne yapsın? Ama ABD yarısını almış, Rusya, İran İsrail yarısını almış.. Herkes Suriye topraklarında fink atıyor.. Bir tek Türk askerine mi haram? En uzun sınır hattı benim. 40 yıldır terörle ben mücadele ediyorum.