Faruk Aksoy: Türkiye'yi tehdit eden bir terör örgütü, seçim sonucunu belirleyebilir mi

ensonhaber.com

Ensonhaber'in YouTube yayınına konuk olan gazeteci Faruk Aksoy, İlker Koç'un sorularını yanıtladı.

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarının da Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamasını ve bunun için "eylemsizlik" kararı aldıklarını duyurmasını yorumlayan Aksoy, şunları söyledi:

"Bir terör örgütü, seçim sonucunu belirleyebilir mi?"

PKK terör örgütü, Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğini açıkladı. Daha ileri gitti hatta; dediler ki seçime kadar eylemsizlik kararı aldık. Sayın Meral Akşener’in yüzünden düşen bin parçaydı. O masaya tekrar nasıl geri döndü.. Bütün bunların arka planında bunlar var..



Sen kim oluyorsun da Türkiye Cumhuriyeti devletine sözüm ona seçim sona erene kadar eylemsizlik güvencesi veriyorsun. “Biz eylem yapmıyoruz ki, eylemler HDP’ye fatura edilir. Millet İttifakı’nın oylarının düşmesine sebep olmayalım..”



Bu kadar alçakça bir planı kabul edebilir misiniz? Ben gazeteciyim. Türkiye’de iktidar değişir değişmez, çok da önemli değil. İzlerim, ülkem adına doğruları söylerim. Ama, memleketin rejimini, güvenliğini tehdit eden bir terör örgütü, seçim sonucunu belirleyebilir mi?

"Kimse askerimi geri çekemez"