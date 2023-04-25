Faruk Çelik: Tayyip Erdoğan’ın en büyük rakibi Joe Biden'dır Arhavi ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışında yaptığı konuşmada Faruk Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında ABD Başkanı Joe Biden'ın rakip olduğunu söyledi.

İHA

AK Partin Artvin milletvekili adayı eski bakanlardan Faruk Çelik, seçim çalışmasına devam ediyor.

Çelik, Arhavi ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.

Açılışta vatandaşlara hitaben bir konuşma yapan Çelik, açılan seçim bürosunun hayırlara vesile olmasını diledi.

"Namerde filan muhtaç değiliz”

Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden birinin 14 Mayıs’ta gerçekleştirileceğini kaydeden Çelik, “Bu kritik coğrafyada Türkiye’nin her alanda güçlü olması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız bir taraftan savunma sanayine ağırlık verirken diğer taraftan ekonomik alandaki güçlenmemizi gerçekleştirmek için var gücüyle çalışıyor.

Yıllarca şu denizlerde Akdeniz’dir, Karadeniz’dir petrolün doğalgazın varlığı söylenmesine rağmen kendi gemimiz olmadığı için, kendi mühendisimiz olmadığı için ele mahkum olduğumuz için doğalgaz yok dediler, petrol yok dediler.

Doğalgazın çıkması petrolün çıkması Türkiye’nin enerji bağımlılığını ortadan kaldıracak dolayısıyla ekonomik anlamda güçlü bir Türkiye hızlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Yüzde 20’lerde olan kendimizi savunma gücümüz yüzde 80’lere gelmiş bulunuyor. Namerde filan muhtaç değiliz” dedi.

"Erdoğan'ın en büyük rakibi Erdoğan'dır"

Çelik, Recep Tayip Erdoğan’ın sadece siyasi partilerle mücadele etmediğini savunarak, “Tayyip Erdoğan’ın en büyük rakibi Amerika Devlet Başkanı Biden’dir. Terör örgütlerine tırlarla silah gönderenler, terör örgütlerini besleyenler hiç utanmadan sıkılmadan diyorlar ki 'Tayyip Erdoğan’ı indirmek için ne gerekiyorsa yapacağız' Arhavi bunlara cevap verecek mi? Bu memleketin yerli ve milli politikalarını yürüten AK kadrolara Cumhur İttifakına çok büyük destek beklediğimizi sizlerle paylaşıyorum” diye konuştu.

"Oyunuzu kullanırken iyi düşünün"

6’lı masayı yönetemeyenleri Türkiye’yi de yönetemeyeceğini belirten Çelik “Ben vatandaşımızın çok duyarlı olacağını inancındayım. Oyunuzu kullanırken iyi düşünün şuurlu bir şekilde sandıkta mührünüzü basın. Tercihinize saygımız vardır ama olan biteni de değerlendirerek mührünüzü vurmanızı sizlerden rica ediyorum" şeklinde konuştu.

"Onlarca binlerce gencimize, istihdam sağlayacağız"

Kendisinin 10 yıl bakanlık, 20 yıl da milletvekilliği yaptığını kaydeden Çelik, “Bu tecrübemizi Artvin için Arhavi için kullanacağız. Çay köyünü kuracağız. Gençlerimize iş için organize sanayi bölgesinin hızlı bir şekilde kuruluşunu gerçekleştireceğiz.

Onlarca binlerce gencimize, istihdam sağlayacağız. Turizm ve tarım alanında çok büyük hamleler gerçekleştireceğiz. Her ilçemiz ayrı bir kimlikte olacak. Şehirlerimiz yaşanabilir yaşam alanları olan şehirler olacak. Gelen yabancılar burada mutlu olacak bir daha gelmek isteyecek. Burada yaşayanlarda daha mutlu olacak” ifadelerini kullandı.