Fatih Altaylı ve Emrah Safa Gürkan'ın Kemal Kılıçdaroğlu diyaloğu İttihat ve Terakki üyelerinin 2 telgraf ile Abdülhamid'i düşürdüklerini, kendilerinin ise 3 bin tweetle Kemal Kılıçdaroğlu'na bir şey yapamadıklarını söyleyen Emrah Safa Gürkan'a kahkahalarla gülen Fatih Altaylı, 's..tir et' diyerek gülmeye devam etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Habertürk'ten kovulan Fatih Altaylı, YouTube'da yayınlar yapmaya başladı. Kanaldaki tarih programı formatını YouTube'a taşıyan Altaylı, tarihçi Emrah Safa Gürkan'ı ağırladı. İkili, Osmanlı'nın yıkılış aşaması ve Cumhuriyet'in kuruluş dönemini ele aldı. İttihat ve Terakki üyelerinin özellikleri ve faaliyetleri konuşulurken Gürkan, durumu günümüzle kıyasladı. İttihatçılar ve günümüzde Kılıçdaroğlu muhalifleri kıyaslaması İttihatçıların tecrübelerinden bahseden Gürkan, yaptıkları görevler bakımından erken yaşta tecrübe kazandıklarını söyledi. İttihatçıların, genç yaşta II. Abdülhamid'i düşürdüklerini hatırlatan Gürkan, "Bunlar 27 yaşında meşrutiyet ilen ettirmişler. Pikardi’ye gider Fransızlarla.. Sofya’ya gider elçilik yapar, Trablus’un çölünde savaşır… Çok hızlı pişiyorlar." dedi. Bu durumu günümüzle kıyaslayan Gürkan, sözü seçim yenilgisinden sonra tüm baskılara rağmen istifa etmeyen Kemal Kılıçdaroğlu'na getirdi. "Biz 3 bin tweetle Kılıçdaroğlu'nu düşüremedik" Kendi yaş gurubuyla ittihatçıları kıyaslayan Gürkan şunları söyledi: Biz de internetten 'Kemal Kılıçdaroğlu istifa et' yazıyoruz. Genç olarak 40 yaşında bunu yapıyoruz. Adamlar iki telgrafla Abdülhamid’i düşürdü, biz 3 bin tweetle Kılıçdaroğlu'nu düşüremedik. Safa Gürkan'ın tespitine kahkahalarla katılarak gülen Altaylı ise "S...tir et" diyerek gülmeye devam etti.

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