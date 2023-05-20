Fatih Dönmez: Milletimizin hayır duasını almak için gece gündüz çalışacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan destek isteyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza destek verirseniz milletimizin hayır duasını almak için gece gündüz çalışacağız" dedi.

DHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Alpu ilçesi Bahçecik Mahallesi'nde ziyaretlerde bulundu.

Mahalle muhtarı Kerim Bakır ve mahallelinin karşıladığı Bakan Dönmez, Bahçecik Mahallesi Merkez Camii'nde yağmur duasına katıldı.

Duanın ardından mahalleliyle birlikte yemek yiyen Bakan Dönmez, kahvede halkla sohbet edip taleplerini dinledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek istedi

Milletvekili seçimlerinin geride kaldığını, ancak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turla devam edeceğini söyleyen Bakan Dönmez, Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi.

"Sandığa gidip oyumuzu kullanalım"

Herkesin yeniden sandığa gitmesi gerektiğini ifade eden Dönmez şöyle devam etti:

Biz milletvekili seçimini ve Cumhurbaşkanımızın cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu hep birlikte yaptık. Seçimde bize oy veren, vermeyen, sandığa giden tüm yurttaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ama biliyorsunuz başkanlık sisteminde ilk turda yüzde 50'yi geçmek gerekiyordu. Yarım puan farkla yüzde 50'yi geçemedik. Milletimizin takdiri. İşte en büyük rakibimizle aramızdaki oy farkını, oy sayısını sizler görüyorsunuz. Şimdi bir ricamız, bir istirhamımız daha olacak vatandaşlarımızdan inşallah 28 Mayıs'ta o gün çeşitli mazeretleri dolayısıyla sandığa gidip oyunu atamayan vatandaşlarımızı da ikaz ederek, gerekirse yardımcı olarak bir kez daha sandığa gitmenizi sizden özellikle bekliyoruz. Rica ediyoruz. Bir kez daha Alpu ve Bahçecik mahallemiz devletinin, milletinin, vatanının, bayrağının yanında olduğunu göstersin cümle aleme.

"Sorumluluğu sadece siyasetçilere bırakmayın"

İkinci turda hiçbir şeyin garantisinin olmadığını ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verilmesi halinde hizmetlerin devam edeceğini belirten Bakan Dönmez şöyle konuştu: