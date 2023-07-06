Fatih Erbakan: Emeklilerimize de refah payı verilmeli En düşük memur maaşının 22 bin 17 TL'ye çıkartılmasını desteklediklerini belirten Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, emekliler için de refah payı verilmesi gerektiğini söyledi.

DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimden önce en düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkartma sözü yerine getirildi.

Söz konusu düzenleme TBMM'ye sunuldu.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, bu konuyu değerlendirdi.

Erbakan, parti olarak memurların enflasyona ezdirilmemesi amacıyla yapılanları desteklediklerini, emeklilerin karşı karşıya bırakıldıkları duruma ise dikkat çektiklerini belirtti.

"Emeklilere de refah payı verilmeli"

Erbakan, “Memurlarımıza yapılacak zam oranını netleştiren yasa teklifinde emeklilere ilişkin herhangi bir düzenlemenin yer almaması, bu vefakâr, cefakâr, emektar insanlarımızı ziyadesiyle üzmüştür.

Alacakları zam için günlerdir TÜİK’in açıklayacağı enflasyon rakamlarını bekleyen SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize sadece yüzde 19,77 olarak açıklanan 6 aylık enflasyon oranında zam yapılması, emeklilerimizin enflasyona ezdirilmesi anlamına gelecektir. Bu artışın sadece kök aylıklara uygulanacak olması da işin başka sıkıntılı tarafıdır.

Milyonlarca emeklimizin bu yıl da açlık sınırının çok altında yaşamaya mahkum edilmesi büyük hata olacaktır. Memurlarımıza yapılan seyyanen zam, milyonlarca memur emeklilerini maalesef kapsamamaktadır. Emeklilerimize de refah payının verilmesi ve insanca yaşayabilecekleri asgari şartların sağlanması milyonlarca emeklimizin ve ailelerinin haklı beklentisidir” diye konuştu.

"Emeklilik düzenlemesinin bir an önce çıkarılması için çağrıda bulunuyoruz"

Emeklilerin de seyyanen zammı hak ettiğinin altını çizen Erbakan, “Emeklilerimiz ayrımcılığa uğramayı hiç hak etmemektedir. Yeniden Refah Partisi olarak hükümetimize; emeklilerimize tıpkı memurlara verildiği gibi refah payının verilmesi, intibak düzenlemesiyle eski ve yeni emeklilere uygulanan aylık bağlama oranları farklılıklarının giderilmesi, bu konuda da haksızlığın sona erdirilmesi, milyonlarca vatandaşımızın beklediği kademeli emeklilik düzenlemesinin bir an önce çıkarılması için çağrıda bulunuyoruz” dedi.