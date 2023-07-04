Fatih Erbakan: İsrail saldırılarına karşı yetkilileri harekete geçmeye davet ediyoruz Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail'in Cenine saldırısının uluslararası hukuk ve insan haklarına aykırı olduğunu belirterek, yetkililerin bir an önce harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

DHA

İsrail’in Cenin Mülteci Kampı’na düzenlediği hava, kara ve füze saldırıları Türkiye'nin gündeminde...

Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan, konuya ilişkin bir yazılı açıklama yaptı.

Erbakan, İsrail’in saldırılarının uluslararası hukukun ihlali ve suç eylemi olduğunu söyleyerek “Filistinlilerin haklarını korumakla mükellef olan uluslararası kuruluşların bu konuda hiçbir adım atmaması uygulanmakta olan çifte standardın bir tezahürüdür. İşgalci İsrail’in, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria başta olmak üzere, 1967 Savaşı'ndan bugüne kadar işgal ettiği alanları ve Müslümanların kutsalı olan Kudüs'ü tamamen Siyonist İsrail egemenliği altına alma girişiminin bir sonucu olarak uygulamakta olduğu ‘hitkansut’ projesi ile tecrit duvarları arkasına sıkıştırılan ve yek diğerinden koparılan Filistinlilere yönelik Cenin Mülteci Kampı’nda gün geçmiyor ki yeni bir saldırısı olmasın.

İşgalci İsrail’in uluslararası hukuku yok sayarak Batı Şeria ve Cenin Mülteci Kampı’nda uygulamakta olduğu bitmek bilmeyen saldırılar karşısında ABD’nin ve dolaylı olarak BMGK’nin duyarsızlık ortaya koyması saldırıların daha da artmasına neden olmaktadır” dedi.

"Yetkilileri harekete geçmeye davet ediyoruz"

ABD’nin tek taraflı İsrail’i koruma politikalarının yarayı derinleştirdiğini kaydeden Erbakan, “ABD yönetiminin 2019 yılında yaptığı açıklamada, ‘İsrail'in Batı Şeria'da yer alan yasa dışı yerleşim birimlerini artık yasa dışı görmediğini açıklaması’ ve benzer şekilde ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Lapid’in, 14 Temmuz 2022'de Kudüs'te bir araya gelerek ‘ABD-İsrail Stratejik Ortaklığı Ortak Deklarasyonu'nu imzalamaları İsrail’in derinleştirilmeye çalışılan güvenliğinin yeni tezahürü niteliğinde olmuştur.

Tek taraflı ve İsrail’i korumaya yönelik bu politikalar sonucu İşgalci İsrail’in Batı Şeria ve Cenin Mülteci Kampı’na yönelik saldırılarının daha da yoğunlaşmasına neden olmuştur. İsrail’in Doğu Kudüs ve Batı Şeria bölgelerinde uygulamakta olduğu büyük yerleşim projelerine aynı hızla devam etmesi ve Batı Şeria’yı Kudüs’ten koparacak hedef projelerine adım adım yaklaşması karşısında dünya kamuoyunun suskun kalması kabul edilebilir bir durum değildir.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te şiddet politikalarıyla adım adım hedeflenen amacına ulaşmaya çalışan ve gün geçtikçe işgal alanlarında yasa dışı yerleşim alanlarını genişleten İşgalci İsrail’in son olarak Cenin Mülteci Kampı’na düzenlediği hava, kara ve füze saldırıları uluslararası hukukun ihlali ve suç eylemidir.

Filistinlilerin haklarını korumakla mükellef olan uluslararası kuruluşların bu konuda hiçbir adım atmaması uygulanmakta olan çifte standardın bir tezahürü niteliğindedir. Yeniden Refah Partisi olarak işgalci İsrail’in Cenin Mülteci Kampı’nda uyguladığı katliamı şiddetle kınıyor ve yetkilileri bir an önce harekete geçmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.