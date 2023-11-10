Fatih Erbakan: Müslüman ülkeler Filistin'e ancak kefen gönderiyor Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Müslüman ülkelerin Filistin'e kefen göndermekten başka bir şey yapamadığını belirtti.

İHA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ‘Anadolu Buluşmaları’ kapsamında Giresun’da vatandaşlarla bir araya geldi. Programına Giresun’un Espiye ilçesinde parti binası açılışıyla başlayan Erbakan, cuma namazının ardından Giresun merkeze hareket etti. Giresun İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Erbakan, yaptığı konuşmada il teşkilatlarında görev alan il ve ilçe başkanlarıyla tüm partililere teşekkür etti.

"Geçim zamanı da halkımızla buluşuyoruz"

Giresun’da Yeniden Refah Partisi teşkilatının yapmış olduğu çalışmalardan ve partilerine gösterilen ilgiden memnuniyetini dile getiren Erbakan,

Yeniden Refah Partisi olarak kurulduğumuz günden bu güne kadar sürekli olarak sahada ‘sadece seçim zamanı değil, geçim zamanı da’ esnafımızla, halkımızla buluşuyoruz, bir araya geliyoruz. Gittiğimiz her yerde milletimizin teveccühünü çok üst seviyede müşahede ediyoruz

dedi.

"Erbakan hocamız, 50 yıl önce siyonizmi anlattı"

Konuşmasında İsrail’in Filistin’e saldırılarına da geniş yer ayıran Erbakan,

Bir yandan ‘Anadolu Buluşmaları’ programımızı gerçekleştiriyoruz, ancak diğer yandan kalbimiz Gazze ile atıyor. Bu vesile ile Gazze şehitlerimize bir kez daha Cenâb-ı Allah’tan rahmet diliyoruz, İsrail terörünü bir kez daha lanetliyoruz ve oradaki yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Yaşanan olaylar Milli Görüş’ün haklılığını bir kez daha ortaya koydu. Merhum liderimiz Erbakan hocamız 40 sene, 50 sene evvel dünya siyonizmini anlattı, bunların inancını, hedeflerini anlattı. Hem milletimizi hem İslam alemini bu konuda bilinçlendirdi.

ifadelerini kullandı.

"Avrupa Birliği yoktur, siyonizm vardır"

Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın ‘Avrupa Birliği yoktur, siyonizm vardır’ sözünü hatırlatan Fatih Erbakan, Avrupa ülkelerinin Birleşmiş Milletler’deki ateşkes oylamasındaki tavırlarına dikkat çekerek,

Avrupa ülkeleri İsrail’e dolaylı destek veriyor. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler göz göre öldürülürken, bu katliam karşısında halen çekimser oy kullanıyorlar. Yani İsrail’e müdahale edilsin, bizde savaşa katılalım oylaması değil. Şu katliam dursun, ateşkes sağlansın, bu kadar ölüm yeter, daha fazla insan öldürülmesin oylaması yapılırken dahi çekimser oy kullanacak noktaya geliyorlar.

şeklinde konuştu.

"Amerikan yönetiminden asla dost olmaz"

Avrupa’nın birçok ülkesinde Filistin’e destek gösterilerinin dahi yasaklandığını belirten Erbakan,

Bu olaylarda Avrupa’nın ne olduğunu ve Milli Görüş'ün, Erbakan hocamızın ne kadar ferasetli ve haklı olduğunu bir kez daha gördük. Yine Erbakan hocamız, ‘Amerika kurulduğu günden beri siyonizmin emrindedir, Amerikan yönetiminden asla dost olmaz, İslam alemine bir hayır gelmez’ demişti. Şimdi Amerika’nın tavrından bu sözlerin ne kadar doğru olduğunu görüyoruz.

şeklinde sürdürdü.

"Müslüman dünyası, Filistin’e kefen göndermekten başka şey yapamadı"

Erbakan, tüm İslam aleminin Filistin’de yaşanan olaylar karşısında çok büyük bir acı hissettiğini ancak iki milyarlık Müslüman dünyasının Filistin’e kefen göndermekten başka şey yapamadığını belirterek, 57 Müslüman ülkenin ortak hareket ederek Batı dünyasını boykot etmesi gerektiğini söyledi.

Dünyadaki birçok yeraltı kaynağının Müslüman ülkelerin elinde bulunduğunu hatırlatan Erbakan, tüm Müslüman ülkelerin aynı masa etrafında toplanıp, ortak hareket ederek, bir yaptırım gücü ortaya koymaları gerektiğini söyledi.

Erbakan ayrıca, Amerika’nın İsrail’e verdiği desteğe karşı Adana İncirlik ve Malatya Kürecik üslerinin de kapatılması gerektiğini belirterek, tüm Müslüman ülkeleri caydırıcı adımlar atmaya çağırdı.

Sözlerini bir an önce İslam Birliği’nin kurularak D60’ın hayata geçmesi için gerekli adımların atılmasının önemine dikkat çekerek tamamlayan Erbakan,

Bugün Gazze’de yaşananlar, yarın Suriye’de, Ürdün’de, Irak’ta, İran’da, Mısır’da, Suudi Arabistan’da, Kıbrıs’ta, Türkiye’de olacak, bunların gayesi ve hedefi bu. Bunu önlemek, bu zulümden kurtulmak istiyorsak bu adımları atmamız gerekiyor.

dedi.

Giresun İl Başkanlığı binasında bir süre partililerle sohbet eden Erbakan, ardından Gazi Caddesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek programını tamamladı. Dr. Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi’nin ‘Anadolu Buluşmaları’ programını yarın Ordu’da sürdürecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)