Fatih Portakal'dan Özgür Özel'e: Biraz kendinize güvenin, korkak davranıyorsunuz Yerel seçimlerde İYİ Parti ile yol yürüyeceğini belirten ve "Meral Ablam ile zorlukları aşacağıma inanıyorum." diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e gazeteci Fatih Portakal, "Bu cümleyi kurarak korkak olduğunuzu gösteriyorsunuz." dedi.

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14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinden mağlubiyetle ayrılan ve parçalanan muhalefette yerel seçim için formül arayışı sürüyor.

Seçimlerdeki hezimet sonrası CHP'de başlayan değişim çağrıları nihayete ermiş ve yeni genel başkan Özgür Özel olmuştu.

Yerel seçimler için ise CHP'nin birlikte ilerleyeceği partiler merak konusuydu.

"Meral Ablam ile pek çok zorluğu aşacağız"

Özgür Özel yaptığı açıklamalarla HEDEP ve İYİ Parti'ye göz kırparak, seçimler öncesi yol haritasını belli etmişti.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yeniden görüşeceğini belirten Özel, "Meral Ablam ile pek çok zorluğu aşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Muhalefete yaptığı eleştirilerle zaman zaman gündeme gelen Fatih Portakal ise Özel'in bu sözlerine Sözcü TV'de tepki gösterdi.

Fatih Portakal: Korkak davranıyorsunuz

Portakal, Özel için 'korkak' yakıştırması yaparak şu ifadeleri kullandı:

