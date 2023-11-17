Ensonhaber YouTube kanalında İlker Koç'un sorularını yanıtlayan siyasal iletişimci Ferhat Murat, AK Parti'nin olası İstanbul ve Ankara adaylarına dair değerlendirmelerde bulundu.
Adayların nasıl bir profil çizmesi gerektiğine değinen Ferhat Murat, CHP'li belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da İstanbul'da 2019'dan bugüne kadar verdiği sözlerin çoğunu yerine getirmediğine vurgu yaparak şunları söyledi:
"İstanbullu, CHP belediyeciliğini gördü"
"100 tane vaat verip 3-5 tanesini yaptıysanız, bunlar karşınıza çıkar, şu durumda, AK Parti kimi aday çıkarırsa çok rahat alır dememiz lazım ama öyle değil, kafa kafaya bir yarış olacak."
"2019'dan önce İstanbulluların çoğu, CHP belediyeciliğini tecrübe etmemişti. Şimdi İmamoğlu ile bunu gördüler. Kendisi İstanbul ile ne kadar ilgilendi bunu da görmek lazım. 2019 Temmuz'undan itibaren genel siyaseti yönetmeye çalıştı. Cumhurbaşkanı adayı, cumhurbaşkanı yardımcısı adayı, Genel Başkan adayı, sona da partisinin genel merkezini dizayn etmeye çalışan bir belediye başkanının yerelde nasıl karşılık bulacağını göreceğiz.
"AK Parti, muhalefet yapmayı bilmiyor"
CHP'li İBB'nin en büyük avatndajı, AK Parti'nin muhalefet yapamaması. AK Parti, muhalefet yapamıyor. AK Partili belediyeler, İmamoğlu'nun beceriksizliğini ön plana çıkarmak yerine, vatandaşta bir olumsuzluk olmasın diye onu gidermeye çalışıyor. Hatta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da hastane yolu yapmıyorum diyen İBB'nin yerine gidip yolu yapıyor.
AK Parti, gençlerden oy alabilecek belediyecilikten anlayan ve kentsel dönüşümü çözecek profilde aday arıyor.
18-24 yaş aralığında, AK Parti'nin İstanbul'da oyunu 45 50'lere çıkarabilecek bir aday olması lazım, şu anda 30-35 bandında.
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