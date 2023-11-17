Ferhat Murat: AK Parti muhalefet yapmayı bilmiyor Siyasal iletişimci Ferhat Murat, İstanbul'da AK Parti kimi aday çıkarsa kazanabileceğini, ancak İmamoğlu'nun beceriksiz belediyeciliğine karşı AK Parti'nin muhalefet tecrübesi olmadığını söyledi.

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ensonhaber.com

Ensonhaber YouTube kanalında İlker Koç'un sorularını yanıtlayan siyasal iletişimci Ferhat Murat, AK Parti'nin olası İstanbul ve Ankara adaylarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Adayların nasıl bir profil çizmesi gerektiğine değinen Ferhat Murat, CHP'li belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da İstanbul'da 2019'dan bugüne kadar verdiği sözlerin çoğunu yerine getirmediğine vurgu yaparak şunları söyledi:

"İstanbullu, CHP belediyeciliğini gördü"

"100 tane vaat verip 3-5 tanesini yaptıysanız, bunlar karşınıza çıkar, şu durumda, AK Parti kimi aday çıkarırsa çok rahat alır dememiz lazım ama öyle değil, kafa kafaya bir yarış olacak."



"2019'dan önce İstanbulluların çoğu, CHP belediyeciliğini tecrübe etmemişti. Şimdi İmamoğlu ile bunu gördüler. Kendisi İstanbul ile ne kadar ilgilendi bunu da görmek lazım. 2019 Temmuz'undan itibaren genel siyaseti yönetmeye çalıştı. Cumhurbaşkanı adayı, cumhurbaşkanı yardımcısı adayı, Genel Başkan adayı, sona da partisinin genel merkezini dizayn etmeye çalışan bir belediye başkanının yerelde nasıl karşılık bulacağını göreceğiz.

"AK Parti, muhalefet yapmayı bilmiyor"