Gelecek Partisi yerelde ittifak için CHP kongresini işaret etti Yerel seçimlerde muhalefetin ortak aday çıkartma stratejisi hakkında açıklama yapan Gelecek Partili yetkili, konunun CHP'deki kongre sürecinin tamamlanmasından sonra konuşulacağını söyledi.

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Dünya savaş gündemine kilitlenirken Türkiye'de bir yandan da yerel seçim hazırlıkları sürüyor.

Bu kapsamda muhalefette aday çalışmaları hız kazanırken ve ittifak olasılıkları konuşuluyor.

Mayıs seçimlerinden sonra dağılan 6'lı masanın yeniden bir araya gelmesi mümkün gözükmezken, muhalefetin CHP listelerinden TBMM'ye giren partilerinde bir ittifak seçeneği masada...

CHP listesinden Meclis'e giren partilerde ittifak arayışı

Buna göre, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin İstanbul'da ortak adaylık için anlaşacağı iddia edildi.

Söz konusu partilerin yetkilileri konu hakkında Cumhuriyet'e açıklamalarda bulunurken, bu konuda karar vermek için CHP kongresi işaret edildi.

"CHP kongresinden sonra konuşuruz"

Açıklamalarda bulunan Gelecek Partili yetkili, "CHP’nin belki ilerleyen günlerde bir desteğe ihtiyacı olacaktır. O destek çerçevesinde ilerleyen günlerde konuşulur. Partilerin ne yapacağı belli olsun, kongre süreçleri geçsin ve taşlar yerine otursun. Durumlar biraz olgunlaştıktan sonra özellikle İstanbul ve Ankara son noktada konuşulur.” dedi.

DEVA ve Saadet partilerinden konuya ilişkin açıklama yapan yetkililer ise, henüz diğer partilerle ortak adaya ilişkin diyalog kurulmadığı, aday belirleme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.