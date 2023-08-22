Gelecek'ten CHP'ye: Tabanınızı mutlu etmek zorunda değiliz CHP listesinden Meclis'e giren Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, CHP seçmenini mutlu etmek zorunda olmadıklarını söyledi.

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ensonhaber.com

Seçim yenilgisinden sonra millet ittifakında özellikle tabanda başlayan tartışmalar devam ediyor.

CHP listelerinden meclise giren 'küçük partilerin' açıklamaları CHP tabanındaki rahatsızlığı iyice artırdı.

"Biz olmasaydık CHP bu kadar oy alamazdı", Kılıçdaroğlu iyi ki kazanamamış" gibi açıklamalardan sonra CHP'de huzursuzluğa neden olacak bir açıklama daha geldi.

Ankara Masası Gündem Özel'de Gazeteci Fatih Atik'in sorularını yanıtlayan CHP listesinden Meclis'e giren Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı'nın açıklamaları gündem oldu.

"CHP tabanını mutlu etmek zorunda değiliz"

Her partinin kendi tabanıyla ilgilenmesi gerektiğini vurgulayan Yamalı, CHP listelerinden Meclis'e girdikleri için CHP tabanını mutlu etmek zorunda olmadıkalarını söyledi.

Yamalı şöyle konuştu: