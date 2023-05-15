Giresun'da genel ve cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
ensonhaber.com

Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı. Nüfusu görece az olan illerin oy sayımı tamamlandı.

Giresun'da 349 bin 169 seçmenden 307 bin 019 kişi oy kullandı. Kullanılan 299.485 oy geçerli sayıldı.

AK Parti 2 vekil çıkardı

AK Parti 2, CHP ve birer milletvekili çıkardı.

AK Parti'den Nazım Elmas ve Ali Temür, MHP’den Ertuğrul Gazi Konal ve CHP’den Elvan Işık Gezmiş TBMM'ye girdi.

Erdoğan önde götürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun’da yüzde 61.04 oy alırken, yüzde 32.95 oy topladı. Sinan Oğan ise yüzde 5.47 oy aldı.