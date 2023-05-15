Giresun'da genel ve cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Giresun'da seçim sonuçlarına göre Erdoğan önde tamamlarken, AK Parti de 2 milletvekili çıkardı.

ensonhaber.com Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı. Nüfusu görece az olan illerin oy sayımı tamamlandı. Giresun'da 349 bin 169 seçmenden 307 bin 019 kişi oy kullandı. Kullanılan 299.485 oy geçerli sayıldı. AK Parti 2 vekil çıkardı AK Parti 2, CHP ve MHP birer milletvekili çıkardı. AK Parti'den Nazım Elmas ve Ali Temür, MHP’den Ertuğrul Gazi Konal ve CHP’den Elvan Işık Gezmiş TBMM'ye girdi. Erdoğan önde götürdü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun’da yüzde 61.04 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 32.95 oy topladı. Sinan Oğan ise yüzde 5.47 oy aldı.