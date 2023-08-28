Giresun'da yolun karşısına geçmek isteyen çift öldü

DHA
Trafikte uyulmayan kurallar can alıyor...
Giresun'da dün akşam saatlerinde sahil yolunda O.A.’nın kontrolünü yitirdiği 28 AB 154 plakalı otomobil, dehşet saçtı.
Refüj demirlerini aşarak, yolun karşısına geçmeye geçmeye çalışan 23 yaşındaki İsmail ve 22 yaşındaki Çile Bulut çiftine çarptı.
Çift hayatını kaybetti
Kazada, fındık hasadı için Osmaniye’den geldikleri belirtilen çift, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Şoför gözaltına alındı
Sürücü O.A. gözaltına alınırken çiftin cenazeleri, tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.