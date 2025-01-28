GKRY: Yunanistan'dan çok İsrail'e güveniyoruz

AA & Ensonhaber

Kıbrıs Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Yunanistan'da yayımlanan RealNews gazetesine verdiği röportajda, ABD'nin Baf'taki Andreas Papandreou Hava Üssü'nün modernizasyonu ve Mari (Tatlısu) bölgesinde inşası süren Mari Deniz Üssü hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Palmas, bu üslerin yalnızca ABD'nin değil, Avrupa Birliği (AB), İsrail, Mısır, Ürdün ve diğer dost ülkelerin kullanımına sunulacağını belirtti. Ayrıca, İsrail'in Baf'taki hava üssünde daha ayrıcalıklı bir konumda olacağını vurguladı.

Yunanistan'ın Güney Kıbrıs’a olan desteğinin sınırlı olduğunu ifade eden Bakan Palmas, şunları söyledi:

Yunanlılar bizim kardeşimizdir, ancak İsrail bizim doğrudan komşumuzdur. İsrailliler hemen yanı başımızdalar ve sadece üç dakika içinde Kıbrıs’a ulaşabiliyorlar.

İLGİLİ HABER İsrail istihbaratı, Rumların sivil havalimanlarına yerleşiyor

NATO İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Palmas, ABD askeri heyetinin Baf’taki üssü inceledikten sonra, Andreas Papandreou Hava Üssü’nün NATO standartlarında olacağını ve 14 milyon euro’luk yatırımın ABD tarafından karşılanacağını duyurdu. Bunun yanı sıra, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ABD ile iş birliği sayesinde NATO’nun daha fazla imkânından yararlanmayı hedeflediklerini ifade etti.

Amacımız, Amerikalılar ve NATO üyesi diğer ülkelerle birlikte, NATO'nun sunduğu uygulamalar ve politikalar doğrultusunda ortaklıklarımızı güçlendirmektir. NATO'ya tam üyelik elde ettiğimizde bu iş birliği daha da verimli olacak.

şeklinde konuşan Palmas, Baf’taki hava üssünün Kıbrıs genelinde bir hava savunma şemsiyesi oluşturacak bir sistemle donatılacağını belirtti.

Bakan Palmas, Andreas Papandreou Hava Üssü’nde yapılacak genişletme çalışmalarının, büyük uçakların iniş kalkışını destekleyecek bir pistin genişletilmesi ve yeni bir kontrol kulesi inşası gibi projeleri kapsayacağını söyledi. Ayrıca, bu projelerin amacının barışı koruma ve insani yardım misyonlarına yönelik daha fazla uçak kapasitesi sağlamak olduğunu ifade etti.