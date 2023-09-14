Gökhan Günaydın: CHP demokratik bir yarışa sahne olacak CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisindeki olağan kurultay sürecinde demokratik bir yarış olacağını söyledi.

DHA

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamada bulundu.

Günaydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısını değerlendirdi.

"Tipik bir Erdoğan taktiği"

Günaydın, "6 Şubat depremlerinden evvel, Adalet ve Kalkınma Partisi, hem ailenin korunması hem de başörtüsü serbestini ele alan bir düzenleme getirmişti. Şimdi daha kapsamlı bir anayasa değişikliği niyetinde olduğu görülüyor. Niyetlerinden bağımsız olarak önce şunu söyleyeyim; 1982 Anayasası'nın yerine gerçekten demokratik, sivil, özgürlükçü bir anayasa getirilmesi niyetimiz var ise bunu nerede hazırlayacağız?

Meclis koridorlarında ya da bir siyasi partinin mutfağında anayasa mı hazırlayacağız. Nasıl bir süreç işleyecek? Süreci nasıl okumalıyız? Yerel seçimlerden hemen önce, orta yerde, mümkünse Meclis aritmetiğini değiştirecek, bunun siyasete etkilerini arayan, başörtüsü oyuncağını yeniden ele geçirmeye çalışan tipik bir Erdoğan taktiği olarak görmekte yarar var.

CHP, hem anayasanın hem de yasaların, genel düzenleyici işlemlerin demokratikleştirilmesini, Türkiye'nin sivil ve askeri vesayetten tümüyle soyutlanmasını istemektedir; ancak demokrasi arama amacının olmadığı açık olan AK Parti'yle birlikte bir anayasa çalışmasının da mümkün olmadığını anlayacak bilince sahiptir." dedi.

AK Parti’nin anayasa taslağını gördükten sonra değerlendireceklerini kaydeden Günaydın, "Biz nitelikli, çağdaş, demokratik bir anayasa istiyoruz. Bunu halkımızla beraber yaparız." ifadelerini kullandı.

"CHP demokratik bir yarışa sahne olur"

Günaydın, yarın CHP genel başkanlığı için adaylığını açıklaması beklenen CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in girişimiyle ilgili de "Aday olmak isteyen arkadaşlarımızın nasıl aday olacaklarına ilişkin kurallar tüzüğümüzde belirtilmiştir. Kendileri aday olurlar, kurultay günü gelirler, topladıkları imzaları ortaya koyarlar, düşüncelerini kürsülerden açıklarlar ve CHP demokratik bir yarışa sahne olur. Ne yazık ki Türkiye'de bütün bu süreçlere açık olabilen, bu nitelikte ve bu nicelikte başka bir siyasi parti yoktur." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)