Gözler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde! Emekli ve öğrenciler alınacak kararı bekliyor Kabine toplantısından sonra kameraların karşısına geçecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, emeklilere yapılacak zam oranını ve öğrencilere vergisiz telefon satışı projesinin ayrıntılarını açıklaması bekleniyor.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik Nahçivan ziyaretinden döndü.

Uluslararası gündemi yakından ilgilendiren bu ziyaretten sonra Erdoğan, ayağının tozuyla kabine toplantısına katıldı.

Toplantı devam ediyor...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı, kameraların önüne geçerek millete seslenecek, alınana kararları duyuracak.

Milyonların gözü kulağı toplantıda

Milyonlarca emekli ve öğrenci ise kabineden çıkacak kararları bekliyor.

Dış gündemden iç meselelere geçen hükümetin, kabine toplantısında birçok önemli konu başlığını ele alması bekleniyor.

Enflasyonla mücadele ve fahiş fiyat sorunu

Bu kapsamda gündemin ana konusu ekonomi...

Toplantıda, ekonomideki gelişmeler enine boyuna ele alınacak.

Kabine üyeleri, enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadeleye yönelik alınacak ilave tedbirlerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

Emeklilerin gözü yapılacak zamda

Milyonlarca emekli hükümetten gelecek zam haberini beklemeye geçti.

Bu konudaki yasal düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan oluşan 3 mekanizmanın çalışmaları sürüyor.

Meclis'in açılmasıyla gündeme gelecek düzenlemede gelinen aşamaya ilişkin kabine toplantısında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Toplantıdan sonra emekliler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına kilitlenecek.

Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar adımında ayrıntılar

Toplantıda ele alınacak bir diğer konu ise öğrencileri ilgilendiriyor...

Yükseköğretim öğrencilerine aylık 10 GB ücretsiz internet ile vergisiz cep telefonu ve bilgisayar desteği sağlanması yönündeki projenin ayrıntıları bekleniyor...

Erdoğan son kabine toplantısında söz konusu çalışmayı olgunlaştırmaları için kurmaylarına talimat vermiş ve bir sonraki millete sesleniş onuşmasında kararı duyuracağını söylemişti.

Düzenlemenin toplantıda karara bağlanması ve gençlerle paylaşılması bekleniyor.

İç ve dış siyaset ele alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan son 2 haftalık süreçte, önce Hindistan'da ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde liderlerle yoğun diplomasi trafiği yürüttü.

Çok sayıdaki ikili görüşmenin yansımaları da toplantıda masada olacak.

Kabine toplantısında deprem bölgesindeki son gelişmeler ile Türkiye'nin hem yurt içi hem de sınır ötesinde yürüttüğü terörle mücadele operasyonları da değerlendirilecek.