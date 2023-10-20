Günlük kiralık evlere düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

30 maddeden oluşan Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 16. maddesinin kabul edilmesinin ardından 24 Ekim Salı günü toplanmak üzere birleşim kapandı.
Teklif ile günübirlik kiralamada yaşanan kayıtdışılık önlenecek.
Kiralamalar belirli bir sisteme bağlanacak.
Otellerdeki gibi kimlik denetimi o sistem üzerinden yapılabilecek, böylece güvenlik açığının önüne geçilecek.
Yıllık 50 milyar lira büyüklüğe ulaşan sektörün kayıt altına alınması da sağlanacak.
Emekliye 5 bin lira ödeme
Düzenlemenin içine emekliye bir defaya mahsus yapılacak 5 bin liralık ödeme de eklenmişti.
O düzenlemeden SSK, Bağ-kur ve emekli sandığına mensup tüm emekliler faydalanabilecek.
Emekli olup çalışmaya devam edenlere ise ödeme yapılmayacak.
Ödemelerin 15 Kasım'a kadar yapılması öngörülüyor.
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