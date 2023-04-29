Habib Suiçmez, İyi Parti'den istifa etti

İyi Parti'de 6'lı masa huzursuzluğu devam ediyor.
Aday belirleme sürecinde zirve yapan huzursuzluk, HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu ile ilişkisinin farklı bir boyuta evrilmesi ile parti içinde istifalara neden oldu.
Son olarak, MHP Üsküdar İlçe Başkanlığı da yapmış olan İyi Partili Habib Suiçmez partiden istifa etti.
"6'lı masaya HDP gölgesi düşmüştür"
Suiçmez istifa kararını Twitter hesabından duyururken şu ifadelere yer verdi:
"Kamuoyuna;
6'lı masada Türkiye'nin geleceğinden ziyade kişisel çıkarlar gözetilirken, aynı zamanda HDP'nin gölgesinin düştüğü net bir şekilde görülmektedir.
Türk milliyetçiliği ilke ve ideallerini temsil etme amacıyla (MHP içerisindeki kongre mücadelesinden sonra) kurduğumuz İyi Parti'nin bu misyonunun 6'lı masa tarafından kabul görülmediği herkesin malumu olmuştur.
Hayatım boyunca Türk milliyetçiliği çizgisinden taviz vermeden yürümüş biri olarak gelinen bu durumu kabul edemeyeceğimden dolayı İyi Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türklerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı'ndan ve İyi Parti üyeliğinden istifa ediyorum.
Habib Suiçmez."