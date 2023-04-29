Habib Suiçmez, İyi Parti'den istifa etti 6'lı masada yaşanan çıkar hesapları ve HDP'nin etkisini gerekçe gösteren ülkücü kökenli Habib Suiçmez, İyi Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

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İyi Parti'de 6'lı masa huzursuzluğu devam ediyor.

Aday belirleme sürecinde zirve yapan huzursuzluk, HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu ile ilişkisinin farklı bir boyuta evrilmesi ile parti içinde istifalara neden oldu.

Son olarak, MHP Üsküdar İlçe Başkanlığı da yapmış olan İyi Partili Habib Suiçmez partiden istifa etti.

"6'lı masaya HDP gölgesi düşmüştür"

Suiçmez istifa kararını Twitter hesabından duyururken şu ifadelere yer verdi: