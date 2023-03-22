HDP cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacağını açıkladı HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, HDP'nin cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacağını ilan etti.

Muhalefette saflar netleşti...

Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nda resmiyette olmayan partilere yönelik ziyaretleri kapsamında HDP'yi de ziyaret etmişti.

Ziyaret sonrasında yapılan açıklamada olumlu mesajlar verilmiş; HDP, Kılıçdaroğlu'nu destekleyip desteklemeyeceği konusu hakkında kamuoyuna bilgi vereceğini duyurmuştu.

"Aday çıkarmayacağız"

Emek ve Özgürlük İttifakı olarak seçime girecek olan HDP, ittifak ortakları ile yapılan toplantının ardınan konuya ilişkin ittifak deklarasyonunu açıkladı.

İttifak adına konuşmayı, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan yaptı.

Buldan, 14 Mayıs seçimlerinde aday çıkarmayacaklarını ilan etti.

"Tarihi sorumluluğumuzu yerine getireceğiz"

Buldan şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tarihsel sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Seçimlerde aday çıkarmayacağımızı kamuoyuna deklare ediyoruz."

Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti

Kılıçdaroğlu, TBMM'de yapılan görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, kayyum atamalarına karşı olduklarını belirterek HDP'ye destek vermişti.

Kılıçdaroğlu ayrıca TBMM'de Kürtçe konuşmaların Meclis tutanaklarına 'bilinmeyen dil' olarak kaydedildiğini belirterek, "Binlerce yıldır konuşulan bir dil nasıl bilinmeyen bir dil oluyor? TRT Kürdi var. Devlete çifte standart yakışmaz. Evet resmi dilimiz Türkçe eyvallah ama çifte standart yaparsanız bir kesimi başkasına düşman ediyorsunuz." demişti.