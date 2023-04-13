ensonhaber.com
Seçime haftalar kala, siyasi partiler seçim çalışmalarına hız verdi..
Bu kapsamda HDP'li heyet de Erzurum'a gitti.
HDP'nin Erzurum milletvekili adayı olan Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, şoförü Mehmet Vefa ve ismi öğrenilemeyen parti yöneticisi ile birlikte Erzurum'da seçim çalışmalarına katıldı.
Araçta sıkışan Beştaş, hastaneye kaldırıldı
Karayazı ilçesinde trafik kazası geçiren Beştaş, sıkıştığı araçtan olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Bilinci açık
Ambulansla Erzurum Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Beştaş'ın müşahede altına alındığı, bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.