DHA

TBMM Genel Kurulu’nda devam eden 2024 Yılı Bütçe görüşmelerinde HEDEP'li vekiller ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşma yaptı..

Meclis kürsüsüne çıkan HEDEP'li vekillerin bazıları yine Kürtçe konuştu..

Meclis çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HEDEP'lilerin Kürtçe konuşmasını yorumladı.

"Onlar keçeyi suya atmışlar"

Bahçeli, bütçe görüşmelerinin yapıldığı günde Kürtçe ifade etmeye çalıştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bazıları bunu hoşgörülebilir ama AYM Başkanı ve değerli üyelerinden buradaki konuşmanın ruhundan hareketle Türkiye'ye sahip çıkmalarını tavsiye ederim. Kendilerine bu konularda daha dikkatli sahip çıkmalarını tavsiye ediyorum. Konunun gittikçe yaygınlaştığı AYM tavrı sebebiyle de bir çok kesimin şımardığı görülmüştür.



Buna dikkat etmek lazım. Bu konuşma bize göre kabul görmedi ama onlar keçeyi suya atmışlar. Çıkacağı yeri taşladıkları için zihinlerinde kursaklarında ne varsa dökmeye çalışıyorlar. Meclis Başkanı'nın Kürtçe sözleri dinledikten sonra Türkçeye tercüme edin cümlesi ise AYM Başkanı kadar yanlış bir tutum olmuştur. Böyle şey olamaz.