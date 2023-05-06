Hükümetin Öcalan'la görüştüğünü iddia eden Meral Akşener'e yanıt Bekir Bozdağ'dan geldi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Hükümet, Öcalan ile görüşüyor. Bunun için bir yargı mensubu görevlendirdi" iddiasına yanıt veren Adalat Bakanı Bekir Bozdağ, "Akşener'i aldatmışlar. Evrak varsa çıksın açıklasın. O evrakları bir basına versinler de görelim" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşülmesi için İmralı'ya heyet gönderildiğini öne sürerek, "Daha yeni İmralı'ya adam gönderdiler, yardım istediler. Kimin gönderildiğini biliyorum. Siyasetçi olsa adını hemen söylerim. Yargıdan birini gönderdiler" şeklinde konuşmuştu.

Ülke TV'de soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Akşener'in bu iddiasına yanıt verdi.

"Akşener'i aldatmışlar"

İYİ Parti liderine adeta meydan okuyan Bozdağ, şunları söyledi:

Bürokrasi içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti'ye çalışanlar var. Ahlaksız her yerde var. Bunun altını çizmek lazım. Sayın Akşener'i de aldatmışlar. Akşener de okuduğu evrakı anlayacak yeterliliğe sahip. Yalan söylüyorlar. Teknik bir çalışma için orada bulunan insanları sanki teröristbaşıyla görüşmüş gibi ahlaksızca servis ediyorlar. Evrak varsa çıksın açıklasın. O evrakları bir basına versinler de görelim. Açıklamazlarsa ben açıklayacağım. Bunların nasıl bir yalancı olduğunu, nasıl bir çarpıtma olduğunu görürüz. Yarın tüm isimleri açıklayacağım, herkes görecek.

"Kaybettikleri itibarı iftirayla kurtarmak istiyorlar"

Bakan Bozdağ, sözlerinin devamında, "Kamuoyunun gözünde kaybettikleri itibarı, 'Böyle diyorlar ama onlar da böyle yapıyorlar' iftirasını atarak kurtarmak istiyorlar. Madem ellerinde belge var, bizi de köşeye sıkıştıracaklarına inanıyorlar, niye belgeyi açıklamıyorlar? Yazışmalar tamamen onları yalanlıyor" ifadelerini kullandı.