Hükümetten yeni kabinenin açıklanacağı tarihe dair açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazandığı seçimin ardından yeni kabinenin açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Hükümet yetkililerinden konuya dair net açıklamalar geldi.

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin son bulmasıyla beraber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha galip gelerek 12. Cumhurbaşkanı oldu.



Seçimlerin ardından ise belirlenecek olan yeni kabine merak konusuydu.

Yeni kabinenin açıklanacağı tarihe dair detaylar hükümet yetkililerinden geldi.

"Cumartesi yeni kabine açıklanacak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, A Haber canlı yayınında, yeni kabinenin açıklanacağı gün ve saati açıkladı.

Yavuz açıklamasında, ''Cuma günü milletvekilleri yemin edecek. Sonraki gün cumhurbaşkanımız mazbatasını aldıktan sonra yemin edecek. Cumartesi mazbata ve yemin olacak. Akşam saatlerinde 22.00 gibi düşünülüyor. Yeni kabine açıklanacak.'' ifadelerini kullandı.

"Takvim önümüzdeki iki gün içinde netleşecek"

Konuya ilişkin bir açıklama da İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.

24 TV canlı yayınında konuşan Altun, konuyla ilgili şunları söyledi: