İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya afet yönetimi toplantısına katıldı

DHA

Türkiye Yüzyılı başladı.

Kabine de bu kapsamda yenilendi.

İçişleri Bakanlığı'nda da değişim yaşandı.

İçişleri Bakanlığı'na yeni kabinede İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, atandı.

Süleyman Soylu'dan görevi devralan Yerlikaya'nın ilk toplantısı AFAD Başkanlığı'nda oldu.

Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

AFAD Başkanlığımızda, başta deprem bölgelerinde yürütülen çalışmalar olmak üzere, afet yönetimi ile ilgili ilk toplantımızı gerçekleştirdik.



Bilimin yol göstericiliğinde, el birliğiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kardeşlik seferberliğimizle yaralarımızı birlikte saracağız.